Ameba comecerebros mata a un hombre en Carolina del Norte (4 FOTOS)

Lo que debes saber sobre la ameba comecerebros

Las personas se infectan cuando el agua contaminada con la Naegleria fowleri entra a su cuerpo a través de la nariz, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

No te contagiarás si no es de este modo. Puedes tragar el agua o estar en contacto por piel con ella, pero, en ese caso, la ameba no te causará daño.

La ameba comecarne no vivie en el agua salada, sólo se adapta y prospera en agua fresca cálisa como la de los manantiales y lagos durante el verano.

La enfermedad que produce se llama meningoencefalitis amebiana primaria (MAP) y es muy rara, solo se han reportado 133 infecciones entre 1962 y 2014.

No tiene cura, lamentablemente. Solo 4 personas han sobrevivido a la infección.

Síntomas que deja la ameba comecerebros

