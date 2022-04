Amber Heard Valentino Lanús: En medio de la batalla legal contra Johnny Depp, se da a conocer romance de Amber Heard con Valentino Lanús. El actor mexicano se tenía bien escondido la relación que vivió con la ex esposa del actor de Piratas del Caribe. Internautas felicitan a Lanús por “huir” de las manos de Amber.

De acuerdo con el medio Punto MX , el actor Valentino Lanús es conocido por telenovelas como “La tontas no van al cielo”. También fue novia de las actrices Jaqueline Bracamontes y Ana Leyavksa. Este medio asegura que la actriz nacida en Texas y el mexicano se conocieron cuando ella tenia 20 años.

Hasta el momento, se desconocen las razones de la ruptura, pero se rumora que el amor llegó a tal grado por parte del actor de “Llena de amor” que hasta hubo una propuesta de matrimonio que la actriz no aceptó para seguir su camino en Hollywood. Ella quería ser reconocida en su país.

Amber Heard Valentino Lanús: “Que bueno que salió de ahí”

En la red social de Twitter los usuarios han reaccionado ante la sorpréndete noticia que se dio a conocer. Algunos dicen que Lanús es “afortunado” por no casarse con Amber, pues Johnny Depp asegura que ella lo golpeó más de una vez y después le quitó la mitad de su dinero.

“Mira nada más de lo que se entera uno”, comenta un internauta a la sorpresa que se reveló. “Ya ni cómo ser caballero y no tener memoria, espero que no tengas que testificar tu también”, comenta un usuario haciendo referencia al juicio. “Que bueno que no se casaron, de la que se salvó”.