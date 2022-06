Siguen las malas noticias para Amber Heard luego de perder el juicio en contra de su exesposo

Aseguran que la actriz no podrá pagar los 10.3 millones de dólares a Johnny Depp

“Se permitieron varias cosas en este tribunal que no deberían haberse permitido”, dijo la abogada Elaine Bredehoft

Amber Heard no podrá pagarle a Johnny Depp los 10.3 millones de dólares por daños y perjuicios impuestos por el jurado tras dictaminar que la actriz sí difamó a su ex marido, según informó su abogada. Durante el programa TODAY, Elaine Bredehoft, abogada de Heard, fue cuestionada sobre el veredicto y sobre si su clienta podría pagar dicha suma, a lo cual respondió: “Oh no, absolutamente no”.

En un inicio, los jurados otorgaron a la estrella de Piratas del Caribe 15 millones de dólares por daños y perjuicios; sin embargo, la juez redujo la cantidad a 10,35 millones de dólares para cumplir con los límites estatales sobre daños punitivos. Mientras que Depp tendrá que abonar a su ex 2 millones de dólares por el mismo concepto.

¿Apelará el veredicto Amber Heard?

Elaine Bredehoft añadió que la estrella de Aquaman tiene intención de apelar el veredicto: “Ella tiene excelentes motivos para hacerlo”, dijo la abogada durante esta entrevista. Asimismo, aseguró que el equipo legal de Depp trabajó para “demonizar” a Amber Heard durante el juicio.

“Se permitieron varias cosas en este tribunal que no deberían haberse permitido, y eso hizo que el jurado se confundiera”, sostuvo. Bredehoft insistió en que el jurado del caso había sido influenciado por la opinión pública, incluso en las redes sociales, a pesar de las estrictas órdenes del juez de no leer nada sobre el caso fuera de la corte.