Amazon abrirá almacén en Atlanta y creará 500 empleos

Amazon está abriendo otro almacén masivo en el área metropolitana de Atlanta que creará 500 nuevos empleos. El gigante del comercio electrónico dijo el sábado que la instalación de 1 millón de pies cuadrados se construirá en el sitio Cubes of Bridgeport en Newnan.

Los empleados de la instalación empacarán y enviarán pedidos de clientes para Amazon, el minorista más grande del mundo.

El gobernador Brian Kemp dijo que el anuncio de Amazon era un testimonio de la “infraestructura logística, la fuerza laboral de primer nivel y el clima comercial reconocido a nivel nacional” de Georgia.

Amazon to build new warehouse in metro Atlanta, adding 500 jobs: https://t.co/gMXMa7ScLk pic.twitter.com/97N9OkL8C8

“Estoy agradecido por su asociación continua y espero con ansias las oportunidades que esta instalación creará para los georgianos trabajadores y sus familias en el condado de Coweta”, dijo Kemp.

Los funcionarios de la compañía no dijeron cuándo esperaban que se completara la construcción. Es el segundo gran proyecto de Amazon para el metro de Atlanta en el último año.

La compañía anunció en julio que construiría un almacén en el condado de Gwinnett que eventualmente emplearía a 1,000 personas, y la construcción está en marcha.

FYI job hunters: Amazon is about to get even bigger in metro Atlanta #SHARE https://t.co/kzOPA5gaYY

— CBS46 (@cbs46) January 19, 2020