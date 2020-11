Amazon abre supermercado completamente automatizado en USA

Siempre a la vanguardia, Amazon vuelve a sorprender a sus clientes en todo el mundo al abrir su segunda sucursal de Amazon Fresh en el área de Los Ángeles.

Desde hace tres años, se había anunciado la apertura de la primera tienda automatizada de Amazon; sin embargo, estos avances cobran hoy una mayor relevancia debido a las condiciones sanitarias por las que actualmente atraviesa Estados Unidos y el resto de los países del mundo.

Bajo el nombre de Amazon Fresh, la segunda sucursal de Amazon Fresh estará ubicada en Irvine, California; la primera se encuentra en el área de Woodland Hills.

La segunda sucursal de Amazon Fresh ha abierto sus puertas en Irvine, California. Uno de sus principales atractivos son los precios asequibles que maneja, a los que la empresa cataloga como ‘bajos’.

Por ejemplo, de acuerdo con el portal supermarket news, los clientes podrán encontrar plátanos desde 15 centavos, pan recién horneado a 89 centavos y pollo rostizado a menos de 5 dólares cada uno.

Y si bien uno de los principales atractivos de Fresh son la calidad de los productos y los bajos precios, comparados con los de otras cadenas de supermercados, la tecnología implementada en el establecimiento se ha convertido en una de sus mayores fortalezas.

La tecnología juega un factor fundamental para Amazon, y esta nueva sucursal de Fresh se distingue por un innovador y revolucionario concepto: el Dash Cart.

En julio pasado la compañía comandada por Jeff Bezos anunció que los clientes de Amazon Fresh pueden usar el Amazon Dash Cart para encontrar los artículos de su lista de compras, rastrear sus compras y acelerar el proceso de compra.

Además, con el asistente virtual de Amazon, Alexa, los clientes que acudan a este nuevo supermercado podrán recorrer los pasillos de la tienda y elegir cualquier artículo de su lista con más facilidad.

Al igual que otras cadenas, Amazon Fresh ofrecerá la opción de envío y entrega de mercancía, y los clientes que así lo deseen podrán acudir a la tienda física , en donde podrán recoger su compra en una zona específicamente diseñada para esa tarea.

De acuerdo con Bill Bishop, cofundador de Brick Meets Click, Amazon Fresh es un “formato de tienda que otras cadenas de supermercados necesita vigilar.”; añadió que “A primera vista, Fresh luce muy parecido a cualquier supermercado convencional: no es muy pequeño, y tampoco es muy grande, y ofrece todos los artículos que se encuentran en un supermercado grande, además de que sus departamentos de carnes, mariscos y charcutería ofrecen productos frescos.”

Sin embargo, Bishop resalta el aspecto tecnológico que Amazon Fresh ofrece, ya que, de acuerdo con él, facilita la experiencia de ir al supermercado.

Hasta el momento, las tiendas físicas de Amazon en Estados Unidos incluyen 487 supermercados Whole Foods, dos sucursales de Amazon Fresh, dos sucursales de Amazon Go y 26 tiendas Amazon Go completamente automatizadas, entre otras.

Dash Cart: una nueva experiencia para los clientes

Además del Dash Cart, Amazon Fresh ofrece una experiencia completamente nueva para los clientes; sin embargo, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos que rescata el portal Supermarket News:

El Amazon Dash Cart está específicamente diseñado para albergar un número reducido de artículos, en un máximo de tres bolsas de compras.

La compra debe acomodarse de manera cuidadosa, vigilando que ningún artículo bloquee el escáner; de lo contrario, las cámaras no podrán procesar la compra.

Cada carro cuenta con un sensor de peso, por lo que si el cliente coloca algún artículo y se prende una luz naranja, significa que dicho artículo presenta algún desperfecto.

Que sea automatizado no quiere decir que cualquier persona pueda comprar cualquier artículo: productos como las cervezas o vinos requerirán aprobación previa a su pago.

Una desventaja con respecto a otros supermercados: el Amazon Dash Cart no puede salir de la tienda, así que los clientes deberán transportar las bolsas de la compra por su cuenta.

Amazon Fresh es una tienda tan surtida como cualquier otra gran cadena, y aunque es la segunda sucursal, es más grande que su filial de Woodland Hills.

¿Estás visitando el supermercado y te dio hambre? ¡No será problema! Amazon Fresh ofrece la opción de comprar alimentos como pizza y sándwiches, así como otros alimentos frescos preparados para consumir en casa.

Si por algún motivo el cliente desea devolver alguna compra, podrá hacerlo sin impedimento alguno: el único requisito será contar con un código de barras para que los empleados de Amazon Fresh puedan procesar la devolución.

Tal como fue anunciado, Amazon Fresh se destaca por sus bajos precios y su gran variedad de marcas.

Se podrán conseguir grandes ofertas en bebidas refrescantes, frituras, frutas y verduras y en algunos cortes de carne seleccionados.

Comprar en Fresh se presenta como una oportunidad sencilla e innovadora de evadir las largas filas y las aglomeraciones de gente; además de que reducirá el contacto con empleados en caja o en pasillo.

Todos los productos incluyen un código de barra programado para emitir una luz específica, que alertará al comprador el estatus de su compra.