“Todos los niños tienen pasaportes suizos y me imagino que ella también”, dijo la fuente a Page Six. La gimnasta rusa ha estado vinculada a Putin desde hace más de 13 años y se informó que dio a luz a las mellizas en abril de 2020 en una clínica de Moscú.

Según reseñó Page Six, una fuente le dijo al medio que se rumorea que Kabaeva, de 38 años de edad, está “escondida en un chalet muy privado y muy seguro en Suiza”, la fuente agregó que la gimnasta “tiene dos niños pequeños y dos niñas gemelas con Putin que nacieron en Suiza”

Según informes de diversos medios de comunicación, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio la orden de que su presunta amante secreta y sus cuatro hijos pequeños se resguardaran en un chalet en Suiza mientras continúa la despiadada guerra con Ucrania, reseñó el diario The Sun.

Luego de que los dos primeros intentos fracasaron el fin de semana, Rusia anunció otro cese del fuego limitado que permitiría la salida de los desesperados civiles de ciudades sitiadas a través de corredores humanitarios, aunque el lunes por la noche no había noticias de que los bombardeos hubieran cesado.

Ambas partes sostuvieron una tercera ronda de negociaciones el lunes, y el máximo negociador ruso, Vladimir Medinsky, dijo posteriormente que no hubo avances en torno a un acuerdo político que ponga fin a la guerra. Los ministros del Exterior de ambas naciones tienen programado reunirse el jueves en Turquía, según el máximo diplomático de ese país.

Rusos endurecen ataques

Funcionarios ucranianos dijeron que Rusia incrementó su ofensiva en varias de las principales ciudades. En Kiev, soldados y voluntarios han instalado cientos de puntos de revisión para proteger a los casi 4 millones de habitantes, utilizando costales de arena, neumáticos y alambre de púas.

“Cada casa, cada calle, cada punto de revisión, lucharemos hasta la muerte de ser necesario”, dijo el alcalde Vitali Klitschko, quien destacó que siguen librándose intensas batallas en la región de Kiev, en particular en Bucha, Hostomel, Vorzel e Irpín, informó The Associated Press.