Aseguran que la amante de Putin está ’embarazada de nuevo’

Aunque la llegada de un bebé suele causar de enorme alegría, las fuentes revelaron que el presidente ruso, que cumplirá 70 años en octubre, no había planeado tener más hijos y que después de que escuchó sobre el embarazo de su condecorada amante estaba “apagado y retraído”.

Informes desde Moscú revelan que Vladimir Putin, de 69 años, se habría ‘sorprendido al descubrir que su ex amante gimnasta, de 38 años, está embarazada de nuevo’, ya que al parecer este sería un hijo no planificado, pero ¿cómo reaccionó el presidente ruso a la noticia?

“Putin descubrió que su amante está nuevamente embarazada, y por lo que parece, esto no fue planeado”, dijeron la fuentes sobre el presidente ruso, quien es un hombre divorciado y de quién también se ha dicho que padece cáncer y sufre de la enfermedad de Parkinson.

Misteriosa vida privada

No queda claro si la molestia de Putin se debía a la inesperada noticia de que otro hijo vendría en camino o a que no quería que nada estropeara su tan esperado desfile en el que mostraría lo mejor de su armamento militar. Lo que sí es cierto es que Putin es realmente reservado con su vida privada. “Tengo una vida privada en la que no permito interferencias. Hay que respetarlo”, llegó a comentar en una oportunidad.

El presidente ruso es tan hermético con su vida personal que nunca ha admitido la relación con Alina Kabaeva, pero aún así los medios locales han reportado que ha tenido al menos dos hijos con la gimnasta “Alina tiene dos niños pequeños y dos niñas gemelas con Putin que nacieron en Suiza”, cerca de Lugano, Suiza, en febrero de 2015, por lo que tendrían ya 7 años, dice una fuente de Page Six sobre los presuntos hijos de la pareja.