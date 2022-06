Esta es la temporada de Tauro, lo cual significa que es el momento de aprender cosas claves sobre los hombres de este signo. Este mes revelaremos los secretos de tauro, ya que ellos celebran sus cumpleaños entre las fechas del 20 de abril y 20 de mayo. Las citas son difíciles, y encontrar al hombre correcto para ti puede ser un proceso tedioso. De acuerdo con Match.com “hay 86 hombres solteros por cada 100 mujeres solteras”.

El 44% de los adultos americanos son solteros, informan las cifras del censo de EE.UU. Y de toda esa gente soltera, apostamos que muchos han tenido citas terribles antes de que conectarse bien con alguien con quien hagan click. Ahora, no estamos diciendo que conocer el signo zodiacal puede garantizar que encuentres a Mr. Right (o Mr. Right now), pero definitivamente puede ayudarte a tener una pequeña noción de tu cita antes de que desperdicies tu noche del sábado en otra cena espantosa.

¿Cómo es el hombre tauro?

Piénsalo: en Facebook acechas a un chico; a la primera oportunidad, ves cómo es su familia, a qué se dedica, cómo se viste, dónde creció, etc. ¿Por qué no hacer una pequeña investigación sobre su signo astrológico?

Cualquier cosa que descubras quizá no aplique a tu hombre, pero tal vez, solamente tal vez, podrás hacer un mejor click. Y como tener citas ya es muy difícil de por sí, ¿qué tienes que perder? Aquí hay 8 cosas que necesitas saber sobre los hombres Tauro antes de que salgas con uno.