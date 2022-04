La cantante argentino dijo en un video que compartió el portal ‘Chisme No Like’, que ha sido muy difícil lidiar con la muerte de su esposo: “Nada fácil la vida sin mi marido , nada, nada fácil la verdad. Vine al aeropuerto a recoger a mi sobrina que viene un ratito a estar conmigo, unos cuantos días, después vendrá mi hermana y así”. Dijo a cámara la intérprete de “Él Me Mintió”.

Para Amanda ha sido muy difícil aceptar la muerte de Diego, pues eran una pareja muy unida, antes de que el cantante falleciera, anunciaron una gira en donde ambos estarían recorriendo Latinoamérica interpretando sus mejores éxitos, pero esto no se consolidó debido a las complicaciones que afrontó Diego a finales de enero.

Amanda Miguel mencionó que lo que la estaba ayudando a no sentirse tan mal, pensando en la muerte de su marido, es estar ocupada con los preparativos para la próxima gira que estará realizando. “Preparándome por supuesto para hacer un gran trabajo con la gira, estoy bien ocupada y eso me tiene bien la verdad”. (VIDEO)

“Compartir con nuestro hermoso público en tantas ciudades, será para nosotras un compromiso al que no sólo debemos responder, sino que también nos ayudará a sanar ; todo en honor a su voz , a sus canciones y a todo lo que fue y seguirá siendo en nuestras vidas. ¡Gracias, gracias, gracias por tanto Papá!”, escribió la cantante.

“Diego tenía todos los sueños habidos y por haber porque era un creador incansable, era un hombre que se la pasaba creando en la vida, desde que se levantaba hasta que se acostaba, y ha dejado algunos proyectos concluidos y otros no tanto, pero nosotras vamos a hacerle honor a su vida tratando de cumplir todos sus sueños mientras tengamos esa voluntad de hacerlo”, afirmó Amanda de acuerdo con Agencia Reforma.

Lo mantuvieron en secreto

La familia comentó que optó por mantener su estado de salud en secreto debido a una decisión personal. “Nunca nos imaginamos un desenlace así en la historia. Tampoco tenemos por qué decir todo, nos hemos identificado como una familia que sabe dividir en una línea clara el espectáculo y lo que es tu casa, tu hogar, tus amores, tus silencios, no era una cosa que tuviéramos el deseo de comunicar por razones personales”, comentó Ana Victoria, hija de Amanda y Diego a través de Agencia Reforma.

Respecto a la polémica que se suscitó en donde Ana indicó que su padre sí estaba vacunado, pero la otra hija de Diego, Gimena, confirmó que no tenía la dosis contra el coronavirus, la familia lamentó el mal entendido. “Lamentamos el mal entendido, no quisimos crear esa confusión, pero hay un comunicado de prensa que muestra la información oficial, retornemos a él sobre todo en este momento. “En este templo, no es un tema importante, lo importante es que nos dejó una lección muy grande, un gran ejemplo de familia, un gran padre, esposo ejemplar, esa es la lección más grande para todos en este momento”, dijo Ana Victoria.