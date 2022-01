“No sé cómo voy a vivir sin ti” La cantante argentina Amanda Miguel sorprende en redes sociales al lanzar un conmovedor mensaje tras la muerte de su amado, el también cantante Diego Verdaguer, en donde reveló el gran amor que aún tiene por él y la huella que dejó en sus corazones tras su partida: “Fuiste lo que más he amado en esta vida”.

Es está ultima artista quien, a través de sus redes sociales, le dejó un conmovedor mensaje a su fallecido esposo, en donde la intérprete de “Él me mintió” se abrió a sus miles de seguidores y les contó del gran amor que sintió por el cantante y la huella que dejó en sus corazones su triste partida.

En la publicación, la cual ya cuenta con más de 97 mil me gusta y un sinfín de comentarios de varios famosos, la cantante argentina inició su mensaje afirmando que para ella Diego Verdaguer era su ángel y “el único amor de su vida”.

En su mensaje, Amanda Miguel destacó las innumerables vivencias que tuvo a lado de él, admitiendo que Diego Verdaguer siempre fue su modelo a seguir y su más grande maestro: “Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida”.

“No sé cómo vivir sin tu hermosa presencia”

Para finalizar con su mensaje, Amanda Miguel reveló que ya no sabrá cómo vivir tras la muerte de su gran amor, con quien se casó a mediados de los años 70s: “Por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no sé cómo vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días”.

“Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías … Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre”, finalizó la exitosa intérprete, esposa del fallecido Diego Verdaguer.