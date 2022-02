Fue casi irremediable que no explotaran sus sentimientos, pues la misa fue dedicada especialmente para él y contó con la presencia de familiares, compañeros de profesión, amigos y seguidores que siempre se mantuvieron fiel al estilo del enamorado Diego Verdaguer. Entre los famosos que asistieron estaban asistieron celebridades como Maribel Guardia, Julián Figueroa, Samo, Aída Cuevas, Dulce La Cantante y Gloria Trevi.

Tras preguntarle a Amanda Miguel cómo se siente tras la muerte de su esposo, el famoso cantante Diego Verdaguer, por covid, la también artista confesó la verdad de lo que pasa tras la partida de su gran amor y a través de un video que se filtró y publicó Chisme No Like en su cuenta oficial, por lo que provoca la conmoción entre sus seguidores por la manera en que está sufriendo su duelo estos días.

¿QUÉ HACE EN SU CASA SIN SU ESPOSO?

Junto a su hija, en el preciso lugar onde reposarán los restos del cantante, su esposa habló sobre lo que pasa en su vida íntima y personal tras la muerte de su amado, sin embargo, no pudo contener los sentimientos y estuvo al punto del llanto

Con la voz entrecortada dijo: ""Por momento me ocupo mucho en hacer cosas, trato de ser fuerte y por momentos me pongo muy triste y lloro, me deprimo un poco porque digo ahora que estábamos en el mejor momento para disfrutar pues se fue".