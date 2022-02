Surgen más teorías tras la muerte del cantante argentino Diego Verdaguer

Al haber declarado en varias ocasiones que estaba en contra de la vacuna contra el coronavirus, existe la duda sí Amanda Miguel tuvo la culpa en la muerte de su esposo

La psíquica Vieira Vidente revela toda la verdad de este caso ¿Algún día se sabrá toda la verdad? A una semana del sensible fallecimiento del cantante argentino Diego Verdaguer a los 70 años de edad, surge la duda sí Amanda Miguel tuvo la culpa en la muerte de su esposo, pues en varias ocasiones declaró que estaba en contra de la vacuna contra el coronavirus. En su publicación más reciente en su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de un millón 200 mil suscriptores, la reconocida psíquica Vieira Vidente despeja todas las dudas en un revelador video que hasta el momento está a punto de llegar a las 190 mil vistas. ¿Amanda Miguel le dijo a Diego Verdaguer que no se vacunara contra el coronavirus? Después de dar la bienvenida a sus fans, y estrenando nuevo look, Vieira Vidente expresó de manera contundente que esta lectura de cartas la hace con total respeto tanto a Amanda Miguel como a Diego Verdaguer, así como a sus familiares y seres queridos que están de luto por la partida del artista. “Las cartas y mis ángeles me están diciendo que Amanda Miguel, antes de que pasara esto de Diego Verdaguer, no se estaba sintiendo muy bien, no solamente en su salud, pues aquí me está marcando sus pensamientos la tenían un poco desbalanceada y preguntándose que es lo que tenía qué hacer”, dijo la psíquica.

“El mundo entero está hablando de ella”, dice Vieira Vidente Sin dejar pasar mucho tiempo, la psíquica mostró otra carta que le indicó que “el mundo entero está hablando de ella”, refiriéndose a Amanda Miguel, hoy viuda de Diego Verdaguer: “Ella tiene muchas cosas en contra, como el mundo, pensando cosas no muy positivas de ella”. “Yo quiero pensar que no es la justicia divina (al sacar otra carta), si no que otra clase de justicia, aquí le vienen papeles firmando porque hay algunas cosas que ella no estuvo haciendo bien junto a su marido. Aquí me sale una traición, una persona que ya no está. Cuando Diego Verdaguer estaba vivo, la luz estaba de su parte, pero él fue traicionado, fue algo que no se esperaba”.

Diego Verdaguer tenía problemas de salud desde hace varios meses Y cuando nadie lo hubiera imaginado, Vieira Vidente aseguró que el cantante argentino Diego Verdaguer, recordado por temas como La ladrona y Volveré, tenía problemas de salud desde hace varios meses, y precisamente fue el coronavirus lo que lo llevó finalmente a la tumba. “Muchas personas me están preguntando sí es verdad que Amanda Miguel no dejó que Diego Verdaguer se pusiera la vacuna. Las cartas me están diciendo que ellos tuvieron conversaciones: él quería hacer una cosa y ella quería hacer otra. Él hizo algo que a ella no le convenció y no estaba muy contenta”. ¿A qué se referirá la vidente?

Nunca dejó solo a Diego Verdaguer “(Amanda Miguel) siempre le decía (a Diego Verdaguer): ‘aquí tienes una mano amiga’, los veo agarrándose de las manos: ‘aquí estoy a tu lado, aunque sea a la distancia’. Sigo viendo que había mucho distancimiento a pesar de que ellos se amaban, aquí hay muchos secretos”, expresó ahora Vieira Vidente. Antes de continuar con su lectura de cartas, la psíquica reveló que el artista era de carácter fuerte, algo de lo que era consciente Amanda Miguel: “Ella se ha sentido derrumbada todo este tiempo, no se va a sentir bien los próximos tres años, no lo veo así, no lo veo así…”.

¿Qué le viene a Amanda Miguel tras la muerte de Diego Verdaguer? La psíquica advirtió que visualiza algo muy fuerte en la vida de la intérprete de Hagamos un trato tras la partida de Diego Verdaguer: “Ella siente como si hubiera cometido algo muy grande. Amanda Miguel tiene sus creencias, dice que no cree en las vacunas (contra el coronavirus). Ella también es cristiana y no cree en algunas religiones”. “Las cartas me dicen que ella se siente sola, veo un movimiento de su parte para este 2022, veo que estará como una lechuza, la veo muy desconcertada y no es para menos, pensando qué va a hacer sin su hombre. Esta carta me está marcando que debe de tener mucho cuidado, veo que recibirá mucha ayuda psicológica porque no le cae el veinte de que su esposo ya no está”.

“Amanda Miguel tiene que estar bien por su salud”, dice Vieira Vidente A punto de terminar con su reveladora lectura de cartas, Vieira Vidente advirtió que Amanda Miguel tiene que estar bien por su salud, aunque no cree que fallezca este año tomando en cuenta la maldición de que, cuando muere un famoso, pronto fallecen dos famosos más, pero este no sería el caso. “Pero debes de tener mucho cuidado porque tú también sabes que antes has sido operada, no te has estado sintiendo bien y esto no te va a caer bien para tu salud. En lo espiritual, ella está un poco confundida, es lo que yo veo y siento. Vamos a ver a una Amanda Miguel, a partir de 2023, muy diferente. Ella dará pronto la cara”, reveló la vidente.

Amanda Miguel no estaría hablando con la verdad Por último, Vieira Vidente notó algo en sus cartas que no se le hizo para nada bien: “La familia de Amanda Miguel no está hablando con la verdad. Aquí hay una persona muy allegada a ella, no sé si su representante, pero aquí hay alguien, con papeles en mano, hay algo muy fuerte, un secreto que se va a quedar guardado”. “Hay muchas cosas, muchos dimes y diretes desde el año pasado, algo que no andaba muy bien entre Amanda y Diego, hubo mucho amor, sí, pero estas cartas me están marcando que había un poco de distanciamiento en la relación”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).