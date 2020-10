Amanda Miguel aparece de manera muy sexy en bikini y enseña sus pechos como nunca

La esposa de Diego Verdaguer no tiene vergüenza y enseña sus atributos a sus 64 años de edad

Recibe algunas felicitaciones de sus más fieles seguidores, en medio del rebrote de coronavirus

Sin dejar prácticamente nada a la imaginación, la cantante Amanda Miguel, esposa de Diego Verdaguer, aparece de manera muy sexy en bikini y enseña sus pechos como nunca.

Todo sucedió a través de una publicación que se hizo en su cuenta de Instagram @yoamandamiguel y que tuvo tanto éxito que hasta la tarde de este 26 de octubre ya tenía más de mil 080 reacciones de me gusta de su público y poco más de 50 comentarios.

En su publicación la cantante colgó un mensaje para todos sus fans y dejó ver que goza de un buen estado de ánimo: “Aquí de relax. Esperando que pase la dizque cuarentena!”.

Amanda Miguel es una cantante argentina que se casó con el también artista musical Diego Verdaguer, ambos tienen como hija a otra gran cantante, conocida como Ana Victoria.

La cantante se hizo famosa en América al interpretar éxitos como ‘Él me mintió’, ‘Ya lo sabía’, ‘Así no te amará jamás’, ‘El gato y yo’, ‘Dudas’, ‘Así como hoy’, y ‘Como un títere”, entre otros.

De pronto una persona lamentó que la artista ya no sea la misma y sin tapujo opinó: “Es feo ver cómo se nos está acabando nuestra Amanda Miguel! Jamás habrá otra igual”.

Entonces otra persona se confundió y lanzó la siguiente pregunta: “¿Por que dizque cuarentena? Sabes algo que nosotros los del mundo (me refiero a los que no somos cantantes) no sabemos, podrías explicarnos?”.

De pronto una mujer sin más ni menos colocó algunos emojis de repulsión, asco y vómito, lo que le valió goreserías de parte de otras fans de la cantante Amanda Miguel que con un bikini enseñó sus pechos.

Si quieres saber más de los comentarios que le dijeron a la esposa de Diego Verdaguer, lee la siguiente página y descubre lo que piensa la gente de esta fotografía.