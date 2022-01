“Pedimos sus oraciones y apoyo”

Kate Garza So y Tyler Garza abrieron la cuenta Memorial fund for Amanda Calo and her children (Fondo conmemorativo de Amanda Calo), en la red social de apoyo económico GoFundMe, para asistir a la familia de la mujer asesinada a correr con los gastos del funeral y enfrentar los gastos en la manutención de sus hijos.

“Con el mayor pesar de nuestros corazones, pedimos sus oraciones y apoyo para Amanda Calo, sus dos hijos y su familia…. la vida de Amanda nos fue trágicamente arrebatada… deja dos hermosos hijos…. les pedimos apoyo financiero para ayudar a la familia de Amanda durante este momento difícil”, dice la súplica de las dos mujeres a favor de Amanda Álvarez.