Según The Sun, el jefe policial informó: “Fue este vínculo el que la llevó (a la víctima) a esta casa de Santa Catarina. Ella vino a celebrar el cumpleaños de esta persona”. El abogado de la familia de la víctima, Michael Pinheiro, dijo: “Estos amigos de ella dijeron que se habían ido de la fiesta y que no la habían vuelto a ver”.

El abogado Pinheiro manifestó: “Ella envió un mensaje a sus padres, alrededor de las 20.40 horas, diciendo que volvería a Fazenda Rio Grande al amanecer. Desde entonces, no hay más noticias de ella. El móvil está apagado y Amanda no volvió a acceder a WhatsApp”.

Policía revela por qué los sospechosos mataron a Amanda Albach

El jefe de policía Fernandes declaró: “Uno de los investigados se sintió incómodo porque se dio cuenta de que Amanda le había dicho a terceros que él estaba involucrado en el tráfico de drogas”. Y añadió que, al parecer, ella tomó una fotografía del sospechoso, aún no identificado, cuando sostenía un arma, y posteriormente se la envió a la gente.

Según el reporte de The Sun, el jefe de policía aseveró: “A él no le gustó esta situación y por eso decidió quitarle la vida” a Amanda Albach. La investigación está en curso. Actualmente no está claro si los tres sospechosos detenidos, quienes no han sido identificados, ya han sido acusados o no.