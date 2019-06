Página

¿Cuáles son los síntomas de un pezón lastimado?

¿Cómo debo amamantar sin dolor a mi pequeño?

¿Cómo saber si lo estoy haciendo bien?

Amamantar sin dolor puede ser un reto para las mamás primerizas. La maternidad es una de las etapas más bonitas que cualquier mujer puede experimentar y más cuando este es planeado y esperado.

Lo normal es que la mayoría de las mamás primerizas no siempre encuentran placentero el momento de dar leche al pequeño, esto debido a que los pezones duelen o se encuentran sensibles al momento de hacerlo y aunque no lo creas esta es una de las más frecuentes pero no por ello significa que el dolor debe permanecer durante todo esta etapa, aquí te ayudamos a que puedas amamantar sin dolor.

Lo bueno es que no estás sola, y luego de recorrer varias páginas y de recolectar algunos consejos, aquí te los enlistamos para que sepas como amamantar sin dolor y solucionar alguno de estos problemas.