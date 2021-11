Hay muchas cosas sobre la maternidad que nadie te dice. Las personas comparten siempre lo bueno, y no están mintiendo, es verdad, pero, ¿qué hay de los aspectos menos agradables de la maternidad? Nadie te dice que la mayoría de las mujeres defecan cuando dan a luz o que habrá un cuarto entero de gente mirando tu intimidad. Y nadie menciona que la primera vez que vas a amamantar se puede sentir como si alguien estuviese arrancándote un pezón.

Las buenas noticias son que hay otras mujeres que han estado ahí, han hecho eso, y tienen consejos para ayudarte. ¿Dónde puedes encontrar estos consejos? De acuerdo a Sally Woo, una especialista de la lactancia: “un gran número de abuelas actuales no dieron pecho, así que no saben cómo ayudar a sus hijas, o les dan consejos que no están bien.” Así que hemos acudido a algunos expertos y madres expertas para darte verdaderos consejos sobre cómo amamantar.

1. Usa pomada de lanolina en los pezones

La pomada de lanolina es un tratamiento tópico no tóxico para pezones secos o irritados. La lanolina alivia los pezones y ayuda a que la curación se acelere sin agregar químicos tóxicos que pudieran ser dañinos para tu bebé, así que no tienes que lavar nada antes de amamantarlo.

2. Relájate antes de amamantar

Es más fácil decirlo que hacerlo, pero a una mamá estresada siempre le será más difícil amamantar que a una relajada. Los bebés no sólo beben tu leche, también beben tu energía. No estamos diciendo que vaya a ser algo fácil porque tú y tu bebé están aprendiendo, pero uno de los mejores consejos que podemos darte es que respires, disfrutes del proceso y le des a él y a ti tiempo.