A unas horas del tiroteo en Texas, se desata otra alarma fuerte en una primaria de México

Un alumno de primaria en México amenazó con un arma a sus compañeros

¿Señales de una inminente tragedia ahora en la nación azteca?

El tiroteo de la Robb Elementary School en Uvalde, Texas, dejó 21 muertos y 17 heridos, pero a unas horas de que sucediera la tragedia, otra amenaza se hace presente pero ahora en una primaria de México pues un alumno amenazó a sus compañeros con un arma… ¿se encienden las alarmas para otra tragedia en escuela?

A través del portal ‘El Heraldo de México‘, se informó que horas después de que este martes, un joven de 18 años disparara contra alumnos de primaria de la escuela Robb Elementary School de Uvalde, en Texas, un alumno de Nuevo León, hizo una amenaza a sus compañeros de salón de clases.

¿Otra tragedia se repetirá en escuela?

Un alumno de una escuela primara en México, en el estado de Nuevo León, que está en escándalo gracias a los casos de mujeres desaparecidas como Debanhi, ingresó a su escuela con un arma y la sacó en plenas clases para amenazar a sus compañeros de salón y aparentemente ya lo tenía planeado.

Aunque a diferencia de lo sucedido en Robb Elementary School de Uvalde, Texas, esto no pasó a mayores, el alumno de primaria de México sacó una navaja y no hirió a nadie, al menos eso es lo que informan diversos portales de noticias, pero con la tragedia en EEUU no se descarta que algo similar suceda en esa institución.