La alerta de altas temperaturas que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido para este fin de semana, que va del viernes 25 al domingo 27 de junio, ha alcanzado a romper récords históricos debido a que las altas temperaturas no se habían presentado en mucho tiempo y se espera que miles de habitantes sufran de unos calurosos días como nunca antes.

Altas temperaturas Estados Unidos. Las temperaturas altas estarán presentes este fin de semana para el noroeste de los Estados Unidos, así que no olvide checar los consejos que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) tiene para los habitantes de las ciudades que se expondrán a esta ola de calor.

Según las cifras estimadas, se espera que la ola de calor alcance su máximo el día domingo, pero desde el viernes 25 las temperaturas se irán elevando hasta alcanzar una máxima de 93 a 96 grados, comparándose con ciudades cálidas como Miami, pero que en partes como Seattle no se habían visto, por lo que rompe récord en sus registros.

Las alertas que el Servicio Meteorológico ha lanzado son para las localidades de: Seattle-Tacoma, Portland, Salem y Eugene, Oregon y Spokane, Washington. Cómo se informó hace un par de días, la mayoría de estos estados no cuentan con las medidas suficientes para prevenir la ola de calor.

Como lo ha informado con anterioridad, Bernie Rayno, meteorólogo de AccuWeather: “Vamos a estar viendo máximos históricos en algunos lugares”, en estos estados donde el uso del aire acondicionado o el ventilador, no es muy común de tener en casa. Archivado como: Altas temperaturas Estados Unidos

Es conocido que partes de Estados Unidos tienen ciudades cálidas, ya sea California o Miami, pero no se esperaba que los estados fríos del país alcanzaran esas temperaturas, y desgraciadamente se espera que este calor excesivo dure varios días, por lo que se teme que los habitantes no tomen en parte las medidas preventivas.

El calor podría ser un enemigo mortal para la población que no está acostumbrada a estas fuertes temperaturas, por lo que se ha pedido a los habitantes de los poblados de Washington que no salgan de su vivienda y que si trabajan al aire libre, porten en todo momento su protector solar y tomar constantemente agua. Archivado como: Altas temperaturas Estados Unidos

En Washington pasa una situación particular, dado que se espera que el sábado la temperatura llegue a su récord, donde el calor será insoportable para sus habitantes y se espera que el lunes continúen esos grados tan elevados, pero los meteorólogos han mencionado que probablemente para el martes ya esté bajando la temperatura de nuevo.

Si usted es habitante de esta zona, debe saber que vivirá una alta temperatura de 100 a 110 grados, un hecho que no había ocurrido desde el año 2006, cuando el termómetro indicaba 102 grados; por ello, es que esta ola de calor sorprendió a los expertos y por supuesto, a los habitantes.

Mientras tanto, el meteorólogo que trabaja para Weather.com Chris Dolce ha advertido sobre “las temperaturas peligrosamente altas”, e incluso se habló de que varios poblados romperían sus propios récords históricos,ya que desde hace varios años no se veía esta situación tan profundamente grave. Archivado como: Altas temperaturas Estados Unidos

El Sistema Meteorológico ha dicho que para el domingo es probable que en la zona se desarrollen las altas temperaturas y conforme vayan pasando los días, se regularice, pero si es necesario que la población conozca de estos datos para que no ocurra un evento desafortunado. Archivado como: Altas temperaturas Estados Unidos

Las medidas de protección del NWS

Desde principios de la semana, la cuenta oficial del NWS en Twitter ha publicado una serie de datos y cifras para esta ola de calor histórica que vivirán en el Noroeste de Estados Unidos, así que es importante que se tome en cuenta para los habitantes de las diferentes ciudades que recibirán esta ola de calor.

Como se ha mencionado con anterioridad, al Estado le preocupa la población ya que al no estar acostumbrados a este tipo de climas, no tienen las medidas necesarias para recibir estas altas temperaturas. El NWS, mencionó que lo recomendable era: “Invertir en cortinas opacas que no transfieran la luminosidad, evitar usar las parrillas de cocina, una gran opción es dormir en el sótano o mover el colchón para evitar acalorarse, adquirir ventiladores”, entre otros consejos.