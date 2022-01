Se acerca el día de San Valentín, una fecha en la que se celebra el amor en sus diferentes manifestaciones; sin duda, se trata de un día para demostrar el cariño que se tiene por amigos y familia, pero especialmente por la pareja. Para algunos, se trata de celebrar el hecho de haber encontrado una pareja, mientras que para otros este día es un recordatorio de que, en el camino, aún es posible encontrar un alma gemela: ¡Conoce las frases más inspiradoras que te ayudarán a encontrarla! 1. Las almas gemelas encuentran siempre al otro “There are no accidental meetings between souls.” — Sheila Burke; “No hay encuentros accidentales entre almas gemelas”, esta es la consigna que muchas personas siguen y que les parece haber funcionado para encontrar a su alma gemela. Aunque la búsqueda de un alma gemela es una tarea que podría parecer lejana, esto no tiene por qué ser así, ya que podrías encontrarla en cualquier lugar, pero siempre en el momento indicado. 2. Las almas gemelas son eternas “A soulmate is an ongoing connection with another individual that the soul picks up again in various times and places over lifetimes.” — Edgar Cayce; “Un alma gemela es una conexión interminable con otra persona que el alma elige en diferentes momentos, lugares y vidas.” La creencia indica que las almas gemelas se encontrarán de manera espontánea y se reconocerán sin importar el lugar en el que se crucen: ¡siempre valdrá la pena la espera por tu alma gemela! 3. Tienen una conexión innegable “A soulmate is someone to whom we feel profoundly connected, as though the communicating and communing that take place between us were not the product of intentional efforts, but rather a divine grace.” — Thomas Moore “Un alma gemela es alguien hacia quien nos sentimos profundamente conectados, como si la comunicación y la comunidad que ocurre entre nosotros no fuera el producto de esfuerzos intencionales, sino de la gracia divina”-Thomas Moore.

4. Es un fenómeno inexplicable “Have you ever felt really close to someone? So close that you can’t understand why you and the other person have two separate bodies, two separate skins?” — Nancy Garden, Annie On My Mind “¿Alguna vez te has sentido verdaderamente cerca de alguien? Tan cerca que no puedes entender por qué tú y la otra persona tienen dos cuerpos separados, dos pieles diferentes?- Nancy Garden, Annie On My Mind. 5. No siempre se trata de amor de pareja “The soulmate doesn’t have to be a romantic relationship. Sometimes in life, you meet people when you need them, and there is an immediate connection.” — Alison G. Bailey “El alma gemela no tiene que ser una relación romántica. A veces, en la vida, conoces a las personas cuando las necesitas, y es ahí cuando ocurre una conexión inmediata.” Alison G. Bailey.

6. Es natural “Soulmate relationships are never complicated, difficult, or dramatic. True soulmates are like long-lost puzzle pieces that easily fall into place the moment they are found. ” ― Anthon St. Maarten “Las relaciones entre almas gemelas nunca son complicadas, difíciles o dramáticas. Las almas gemelas verdaderas son como piezas perdidas de rompecabezas que se arman fácilmente en el momento en el que son encontradas.”-Anthon St. Maarten. 7. Son de la misma ecuación “A soulmate is someone whose way of viewing life is not necessarily the same as yours but complements yours. There is not a compromise, there is a complement.” — Paul Robear “Un alma gemela es alguien cuya manera de ver la vida no es necesariamente igual a la tuya pero que la complementa. No es una concesión, sino un cumplido.”-Paul Robear.

8. Son de otro mundo ¿Qué piensas de esta frase? “There is a special bond between twin soulmates—unconditional love, respect for each other, bringing out the best in each other, and highly compatible.” — Mettrie L. “Existe un vínculo especial entre las almas gemelas–el amor incondicional, el respeto el uno por el otro, y sacar a la superficie lo mejor de uno y del otro, y una alta compatibilidad.” Mettrie L. 9. No hay confusión “You don’t love someone because of their looks or their clothes or their car. You love them because they sing a song only your heart can understand.” — J. Smith; y tú, ¿crees que es así? “No amas a alguien porque luce de una forma, o por sus ropas o por su auto. Amas a alguien porque entonan una canción que solo tu corazón puede entender.” –J. Smith.

10. Las almas gemelas se reconocen ¿Reconocerías a tu alma gemela si la encontraras ahora? “Maybe love at first sight isn’t what we think it is. Maybe it’s recognizing a soul we loved in a past life and falling in love with them again.” — Kamand Kojouri “Tal vez el amor a primera vista no es lo que pensamos que es. Tal vez se trata de reconocer a un alma que amamos en una vida pasada y enamorarnos de ella una vez más.”–Kamand Kojouri. 11. En uno mismo “The minute I heard my first love story I started looking for you, not knowing how blind I was. Lovers don’t finally meet somewhere. They’re in each other all along.” – Rumi “En el instante en el que escuché mi primera historia de amor comencé a buscarte, sin saber qué tan ciego estaba. Los amantes no conocen, al final, a alguien en algún lugar. Se encuentran en sí mismos en todo momento.”–Rumi.

12. Comparten “If we’d never met, I think I would have known my life wasn’t complete. And I would have wandered the world in search of you, even if I didn’t know who I was looking for.” – The Longest Ride by Nicholas Sparks “Si nunca nos hubiéramos conocido, creo que hubiera sabido que mi vida no estaba completa. Y hubiera andado por todo el mundo en busca de ti, aún sin saber a quién estaba buscando.”–The Longest Ride, de Nicholas Sparks. 13. Sin palabras ¿Cuál es la definición de alma gemela? “A soulmate is a romantic partner who really understands the needs of your soul, mind and body with little or no explanation needed.” — Lebo Grand “Un alma gemela es una pareja romántica que realmente entiende las necesidades de tu alma, mente y cuerpo con poca o con ninguna explicación necesaria.”–Lebo Grand.

14. Las almas gemelas llegan en el momento indicado Mira lo que dijo la gran poetisa Maya Angelou con respecto a las almas gemelas: “In all the world, there is no heart for me like yours. In all the world, there is no love for you like mine.” – Maya Angelou “En todo el mundo, no hay un corazón para mi como el tuyo. En todo el mundo, no hay amor para ti como el mío.” Sin duda, las almas gemelas se reconocen la una a la otra en el momento indicado. 15. Otra perspectiva “To say that one waits a lifetime for his soulmate to come around is a paradox. People eventually get sick of waiting, take a chance on someone, and by the art of commitment become soulmates, which takes a lifetime to perfect.” — Criss Jami, Venus in Arms “Decir que uno espera toda una vida por su alma gemela es una paradoja. Las personas, en algún momento, se cansan de esperar, toman una oportunidad con alguien y, por el arte del compromiso, se convierten en almas gemelas, lo que toma toda una vida perfeccionar.”–Criss Jami.

16. La búsqueda del alma gemela ¡Nunca te canses de buscar a tu alma gemela! Al menos eso dice Preity Zinta: “I’ve learned that there’s a soulmate somewhere in this world. Till you don’t find that person, the search goes on.” “He aprendido que hay un alma gemela en algún lugar del mundo. Hasta que no encuentres a esa persona, la búsqueda continúa”; con esta frase, estás listo para continuar la búsqueda de esa persona especial en tu vida. 17. Una parte de ti Dar amor es como regalar una parte del alma: ¿lo crees así? “Giving someone a piece of your soul is better than giving a piece of your heart. Because souls are eternal.” – Mythology: The Wicked by Helen Boswell “Darle a una persona un pedazo de tu alma es mejor que darle un pedazo de tu corazón. Porque las almas son eternas.“ Esto lo dijo Helen Boswell en Mythology: The Wicked.

18. Lo espiritual “Soulmates tend to find each other during their respective pursuits of their soul missions. Creating a soulmate could be seen as a spiritual reward that we give ourselves.” — Linda Brady “Las almas gemelas suelen encontrarse durante sus respectivas búsquedas de sus misiones personales. Crear un alma gemela podría verse como una recompensa espiritual que nos damos a nosotros mismos.”-Linda Brady. 19. Las almas gemelas construyen ¿Habías escuchado esta frase? “If soulmates do exist, they’re not found, they’re made. People meet, they get a good feeling, and then they get to work building a relationship.”-The Good Place “Si las almas gemelas existen, estas no se encuentran, se hacen. Las personas se encuentran, encuentran un sentimiento que les hace sentir bien, y después se ponen a trabajar para construir una relación.” The Good Place.

20. Las almas gemelas son espejos “People think a soul mate is your perfect fit, and that’s what everyone wants. But a true soul mate is a mirror, the person who shows you everything that is holding you back, the person who brings you to your own attention so you can change your life.” “Las personas piensan que un alma gemela es la pareja perfecta, y eso es lo que todo el mundo quiere. Pero una verdadera alma gemela es un espejo, la persona que te muestra todo lo que te retiene, la persona que te muestra que te hace apreciarte para que puedas cambiar tu vida.”