Alma Mexicana, de Hilda Lucía Estrella Lev, baila con devoción en Georgia las danzas folklóricas de México.

Para Hilda bailar las danzas típicas de México es una necesidad y ahora recoge los éxitos de su pasión.

El grupo de 14 miembros, presenta bailables tradicionales mexicanos en escuelas, eventos privados, festivales y celebraciones de México y América Latina.

Para Hilda Lucía Estrella Lev bailar las danzas típicas de México es una necesidad como comer o respirar y a 11 años de haber formado Alma Mexicana, Danza Folklórica su apasionada labor ha dado frutos.

El grupo, conformado por 14 danzantes, presenta bailables tradicionales mexicanos en escuelas, eventos privados, festivales y celebraciones de México y América Latina. Y fue precisamente durante una de esas presentaciones en el Dogwood Festival en abril pasado que el talento de Alma Mexicana, Danza Folklórica cautivó a Lauren Bailey, directora de administración artística de la Ópera de Atlanta.

“Entre el público estaba una chica (Lauren Bailey) que trabaja en la Ópera de Atlanta. Un mes después me llegó un email de ella que nos decía que les había gustado mucho como bailábamos y que había una oportunidad para participar en la producción de Frida y que les gustaría invitarnos”, rememoró Estrella Lev.

Frida, es una ópera en español e inglés de Robert Xavier Rodríguez que narra la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo. Se presentó el 5, 9, 11 y 13 de octubre en el Sandy Springs Performing Arts Center.

En la ópera, Alma Mexicana, Danza Folklórica interpretó un fragmento del ‘Jarabe tapatío’, el baile que simboliza la mexicanidad con una indumentaria de lujo y que muestra el cortejo del hombre a la mujer, quien al principio lo rechaza, pero al final de la danza, que agrupa múltiples sones mexicanos, recoge el sombrero del galán y sella su amor con un beso.

“Estamos emocionadísimos por la invitación; es un honor saber que les haya gustado como bailáramos a tal grado que no buscaran a nadie más. Se siente bien que a la gente le guste tu trabajo”, mencionó la directora del grupo folklórico.

La labor de Estrella Lev no ha sido fácil. Al no encontrar bailarines comenzó a dar clases a quien quisiera. La Asociación Latinoamericana le abrió las puertas en 2008 para impartir clases durante un año. Después siguió dando clases privadas y actualmente tiene 14 estudiantes tanto niñas como adultos.

“Cuando empecé no tenía la menor idea de que iba a tener un grupo, yo solo quería bailar y empecé a dar clases para bailar las danzas de México”, Hilda Estrella Lev, bailarina y coreógrafa mexicana

Durante una de las clases del grupo, un trío de mamás mexicanas observaba con gran orgullo a sus hijas ensayar la coreografía de ‘El Toro Mambo’ (Sinaloa).

“Me emociona ver a mi hija Vanessa, perdón, me hace llorar de emoción verla aprender con gusto el folclor de México. Yo le digo que debe sentirse orgullosa porque venimos de una gran cultura. Me hace recordar cuando yo bailaba de joven; hasta me dan ganas de meterme a estas clases”, expresó la guanajuatense Gisela Gutiérrez.

Alma Mexicana, Danza Folklórica volverá a presentar sus bailables durante el Festival de Día de Muertos que se celebrará el 27 de octubre en el Atlanta History Center. Estrella Liev dijo que ahí bailarán ‘La Danza de los Viejitos’, uno de sus coreografías más solicitadas por el público, y un cuadro de Jalisco.