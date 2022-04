“Cuando se acercan y me preguntan detalles de mi vida pasada y les cuesta tanto entender el daño que a mí me causa recordar yo digo: ‘¿Por qué? ¿Por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que a mí me duele, me lastima recordar mi vida pasada por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?”, dijo la actriz entre lágrimas, recordando malos momentos.

Allison mencionó que ella está perfectamente consciente de que el público no tiene la culpa de todo lo que vivió mientras era actriz, pero que era algo que le dolía constantemente: “Yo sé que ustedes no tienen la culpa de todo lo que yo viví, pero no por eso yo voy a sacrificar mi paz mental, mi tiempo con mi familia”.

Allisson sigue muy afectada por su pasado

“Cuando estamos en pleno evento y se acercan a querer una foto y a querer platicar de mi vida pasada y todavía me dicen: ‘Yo te sigo en tus redes sociales’. Entonces es como que ‘ok, si me sigues sabes que me lastima, sabes que me lastima recordar mi pasado y me lo estás recordando y todavía si te digo me tomo la foto al final porque estoy poniendo atención al programa te enojas’.”

“Entonces eso no está bien. De hecho, me mandaron una cartita que decía que me debo a los fans, me debo a la gente que me admiraba antes. Y se enojaron tanto porque yo no me quise tomar una foto porque estábamos en pleno programa”, contó entre lágrimas la ex actriz.