Allisson Lozz reaparece con unos kilos de más y le piden que regrese a look anterior

La ahora influencer sorprendió con su nuevo cambió de look

La exactriz sorprendió con su respuesta a todos sus seguidores Allisson Lozz cambio look. La exestrella de Televisa Allisson Lozz lleva 12 años alejada de la televisión y actualmente se dedica a su negocio que tiene por medio de las redes sociales. Anteriormente ha mencionado que le ha ido mucho mejor en este negocio que cuando era una pequeña actriz infantil, de la cadena más popular de México. Ahora Allisson Lozz sorprendió a sus seguidores al aparecer en un video en su cuenta de Instagram, la cual lucia irreconocible, se sabe que la exestrella de Televisa aumento un poco de peso desde su retiro de la televisión. Actualmente, esta casada y tiene dos hijas y es muy feliz en su vida, así lo ha mencionado. Allisson Lozz responde a las peticiones de cambio de look Cabe recordar que hace unos cuantos días su excolega la actriz Altair Jarabo quiso contactarla debido a que se enteró de que la influencer Lozz tenía un problema visual y que incluso le afirmaron que podría quedar ciega a tan corta edad. Pero hasta el momento ya no se ha sabido nada al respecto. Constantemente la joven comparte varias grabaciones en su perfil de red social, donde cada día trae un look nuevo, y obviamente ya no es la misma que aparecía en las novelas hace algunos años. Varios seguidores le pidieron que regresara a ese estilo el cual la hacía destacar en la televisión por lo que ella les dejó su respuesta.

¿Se ve demacrada? Le piden a Allisson Lozz un cambio de look Las insistencias de los usuarios fue tanta que Allisson Lozz decidió hacer una video en su cuenta de Instagram para responder a todos sus seguidores sobre la petición que hacen. Incluso en alguna ocasión sorprendió al mencionar que ella usa pelucas durante sus transmisiones de red social. “Soy camaleónica en mi cabello igual que todas las mujeres de mi familia y eso me hace feliz. Tal vez nos vaya más un tipo de color, pero eso no quita que juguemos con nuestro cabello, en fin el cabello solo es cabello y crece. En cosas tan banales haz lo que te hace feliz y punto”, dijo en su video.

Allisson Lozz responde a los que le piden un cambio de look Sobre el tema de usar peluca en sus grabaciones Allisson afirmo que lo hace para actualizar su imagen y no crear una versión aburrida de siempre aparecer con el mismo peinado. Además, cuenta que los tintes que utiliza le duran muy poco, debido a que los colores que utilizó en la televisión le maltrataron su cabello. “Mi pelo siempre ha sido así chino, tosa la vida, no lacio, ni quebrado, siempre ha sido así rebelde y cuando te lo están planchando por siete años seguidos, imagínense el pelo muere totalmente. Es uno de los precios que pagamos todas. Hay una sección especial, hay maquillaje, peinado y peluquería, lo que nadie les dice, pero todas usamos pelucas porque el cabello no aguanta”, agregó.

Le piden a Allisson Lozz que se haga un cambio de look como cuando estaba en la televisión A sus 29 años de edad, Allisson Lozz ha tenido distintos estilos desde su retiro de la televisión, incluso llegó a aumentar 20 kilos por lo que lucia totalmente diferente. Pero actualmente ha tenido una gran dedicación para verse de lo mejor para sus fans, que siempre están al pendiente en las redes. La carrera artística de Allisson Lozz inició en 2002, cuando apenas tenía diez años de edad. En ese año, fue seleccionada para participar en el programa infantil “Código F.A.M.A” un formato de concursos en el que niños de entre 6 y 12 años se daban cita para mostrar sus aptitudes para el canto, con el propósito de incursionar de manera definitiva en la televisión mexicana.

Su vida personal, su matrimonio y sus hijas Cabe mencionar que Allisson Lozz contrajo matrimonio con Eliu Gutierrez en el año 2011. Fue durante esa misma época que la joven anunció su retiro de las pantallas, lo que generó una ola de críticas entre sus admiradores, quienes consideraban que la religión que ambos profesaban era limitante para los intereses de la actriz y cantante. Sin embargo, Lozz hizo público su interés de dedicarse por completo a las labores del hogar, afirmando que su pareja no tenía nada que ver con su decisión. En 2012 nació su primera hija, London, mientras que su segunda hija, Sydney, nación en 2015. Por el momento, no tiene planes de reanudar su carrera artística y tampoco contempla reaparecer en eventos especiales en pantalla.

La joven se va con todo contra Televisa La ex actriz mexicana, Allisson Lozz revela una inesperada confesión respecto al mundo de la televisión y argumenta que durante su trabajo en las telenovelas carecía de dinero, ya que no les pagaban tanto como mucho se cree: “Se sorprenderán que muchos de mis compañeros actores y yo éramos muy, muy pobres económicamente”. Allisson Lozz desde una edad muy temprana ya se estaba posicionando como una de las más jóvenes promesas que tenía Televisa, y es que gracias a sus diversas producciones infantiles y juveniles, la mujer de ya 28 años se estaba ganando al público gracias a su belleza, talento y simpatía. Archivado como: Allisson Lozz cambio look

La exactriz revela una inesperada confesión sobre la televisión Tras esto, fue el portal de noticias People en español en donde se daba a conocer una inesperada confesión de parte de Allisson Lozz, en donde desenmascaraba la verdadera cara que el mundo de la televisión tenía, argumentando que realmente toda esa riqueza que se dice tener de los artistas que trabajan en las telenovelas es falsa. De acuerdo con el portal, se afirma que la ex protagonista confesó que realmente sus compañeros no ganaban lo suficiente como muchos espectadores creían: “Se sorprenderán que muchos de mis compañeros actores y mi familia y yo éramos muy, muy pobres económicamente”, comenzó en sus declaraciones. Archivado como: Allisson Lozz cambio look

“Era muy poco el dinero que nos daban” Posteriormente a esto, la ex actriz mexicana, Allisson Lozz, no terminaría ahí, ya que después revelaría que ellos cuando pagaban renta ahí se les iba todo el dinero, a pesar de estar trabajando e incluso ser los protagonistas de las producciones televisivas, y que realmente toda la riqueza que se creía tener de ellos era completamente falsa: “Pagábamos renta, viles y la aparente vida lujosa que lleva un artista, hacía que el poco dinero que nos daban se fuera ahí”, confesó Alisson Lozz, quien actualmente se encuentra alejada del mundo artístico siendo madre y vendiendo productos de belleza de una marca reconocida de cosméticos. Archivado como: Allisson Lozz cambio look

“No ganabas nada” Ante esto, Allisson Lozz confesó que realmente solo de las telenovelas no podías vivir, ya que también tenías que hacer otros trabajos para realmente ganar algo: “Si no hacías comerciales externos realmente no ganabas nada”, reveló la originaria de Chihuahua para sus redes sociales. La ex actriz también confesó que todas estas verdades sobre el mundo de la televisión no las podían decir a través de la pantalla, ya que eso ‘podría arruinar el glamour’ que se tiene de este sector, confesando también que muchos de sus compañeros actores de la telenovela Al diablo con los guapos, quienes eran igual de jóvenes, en ese entonces pagaban renta. Archivado como: Allisson Lozz cambio look

“Y no podías pedir más dinero, ya que para ellos no eras indispensable” Para finalizar con estas confesiones, en donde la ex actriz mexicana, Allisson Lozz revelaba todo respecto al mundo de la televisión y las telenovelas, argumentó que ellos ya no podían pedir más dinero a la producción, debido a que les contestaban que ellos ‘realmente no eran indispensables’: “Y no puedes pedir más dinero porque te dicen que no eres indispensable. Te exigen que aún sintiéndote muy enfermo por tanto trabajo sigas y sigas”. Tras esto, mucho se comentó que ella tuvo muchos estragos en su salud debido al constante estrés al que era sometido cuando ella trabajaba: “Son estragos muy amargos que cuando recordamos mi vida en el medio artístico aún duelen”, finalizó Allisson Lozz respecto a lo que vivió durante esta dura etapa para ella. Archivado como: Allisson Lozz cambio look