“Y por eso vivía amargada, fue muy difícil para mí dejar esa amargadez (se ríe)”, luego de eso se reveló que la principal causa por la que la ex actriz decidió retirarse fue a causa de un abuso que ella vivió durante su etapa como celebridad dentro de la empresa de Televisa. Archivado como: Allisson Lozz recuerda abuso.

Allison Lozz recuerda como fue que recibió el abuso por parte de la producción

“De verdad era tanto el abuso que a veces pasaba una vez recuerdo que yo no quería ni grabar hasta que no corrieran a una persona que había sido muy muy mala conmigo, muy muy mala, me veían chiquita tenía 16 años y sola, entonces algunas personas de la producción eran muy malas”, agregó la retirada actriz.

Allisson Lozz es muy recordada pues la vimos en varios protagónicos en muchas telenovelas de Televisa, pues desde niña comenzó a aparecer en la pantalla chica. Como olvidar a aquella adolescente con sus mechitas de colores que era tan aventurera en la icónica novela Misión S.O.S.