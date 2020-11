Allisson Lozz reaparece en redes sociales y confiesa que es muy probable que llegue a perder la vista

La ex actriz mexicana Alisson Lozz reaparece en redes sociales y confiesa que esta próxima a perder la vista.

Desde muy pequeña tiene problemas para poder ver.

Allisson confiesa que al cumplir 30 años puede perder la vista por completo.

Allisson Lozz reaparece en un video en redes sociales e impacta con una fuerte noticia a sus seguidores, confesando que era muy probable que al cumplir los 30 años puede llegar a perder la vista por completo.

Después de que la ex actriz mexicana de 28 años, Allisson Lozz confesara las razones por las que había abandonado el mundo de la actuación en el año 2010, en donde argumentaba que ella se quería enfocarse más en su familia y en Dios, dejando un poco de lado su carrera artística.

La protagonista de ‘En nombre del amor’ vuelve a confesar una impactante noticia, en la que según ella y los doctores ya no tenía marcha atrás.

En un reciente video publicado en la cuenta de Instagram llamada @chamonic3, se puede observar a la ex actriz en un en vivo, en donde Allisson Lozz respondía todas las preguntas que sus seguidores le hacían llegar.

Tras esto, la mexicana confesó que se encontraba bastante feliz porque le había llegado un nuevo iPad, en donde a palabras de ella le iba servir de gran ayuda a la hora de trabajar.

Sin embargo, lo que no se esperaban sus fanáticos era la razón del porque Allisson Lozz necesitaba este producto, confesando en su video que ya no alcanzaba a ver del todo y que era necesario para poder realizar su trabajo como de costumbre.

“Estoy bien feliz porque me gané mi iPad en Mary Kay (marca de cosméticos y productos en las que Allisson está colaborando actualmente) y estoy feliz porque estoy bien ciega, tengo mi iPhone y es el plus, pero aún así no, ya mis ojitos ya no me dan”.

Ante esta confesión Allisson afirmó en su video que era un problema que tenía desde muy chiquita, argumentando que incluso estaba planeando realizarse una cirugía láser, pero que lamentablemente nunca fue candidata a esta operación.

Puedes ver el video de Allisson Lozz aquí.