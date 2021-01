La joven actriz Allison Lozz aparece para aclarar que tuvo coronavirus

Además afirmó que su mamá estuvo hospitalizada

“La que se puso un poco mala fue mi mamá, ella sí llegó al hospital” Allison Lozz madre coronavirus. Tras los rumores de los medios de comunicación, sobre que la ex actriz juvenil Allison Lozz tiene coronavirus, ella se hace presente en las redes sociales para aclarar que sí tuvo, pero hace meses y que incluso su madre fue hospitalizada. Fue en sus historias de Instagram, donde la joven apareció para dejar una serie de videos donde hace mención acerca de los rumores que se han dado, de que si se encontraba enferma. Allison Lozz afirmó que no está contagiada, pero que sí lo estuvo hace algunos meses junto a su familia, donde la más afectada fue su mamá, quien tuvo que ir al hospital, pero se recuperó rápidamente, según portal La Verdad. “Muchísima gente, amigos, familia de México, me están preguntando que si tengo coronavirus y que estoy bien mala y quien sabe que, y no tengo coronavirus, tuve hace unos 5 meses, pero gracias a Jehová no fue nada grave”, dijo la ahora empresaria. “A mí me dolió mucho el cuerpo, mi esposo perdió el sentido del olfato, mis niñas tuvieron fiebre una tarde. La que se puso un poco mala fue mi mamá, ella sí llegó al hospital, pero rápido se recuperó, gracias a Jehová ya estamos mucho mejor”, mencionó Allison de su madre. “NO SOY ARTISTA” Por otra parte la joven, aclaró que desde hace tiempo los medios de comunicación la buscan para entrevistarla por lo que Allison dijo: “Yo no hablo con medios desde nunca, hace más de 10 años, ¿Por qué?, porque no soy artista, yo soy directora de cuentas Mary Kay”. Cabe recordar que Allison Lozz, participó en telenovelas infantiles de Televisa como, Alebrijes y Rebujos, Misión S.O.S. y se dio a conocer en el reality Código Fama. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

“Yo no quiero que me promocionen” Allison Lozz madre coronavirus. La joven continuó hablando de que ella no es una artista y que no quiere hablar con los medios, ya que ella solamente abrió su cuenta para su negocio. “A veces se aprovechan de eso para decir cosas, que tal vez crean que no puedo desmentir, pero esta es la única cuenta donde ustedes van a saber realmente que pasa, y todo lo que están diciendo es falso”, agregó la empresaria. Ya medio molesta, afirmó que los medios de comunicación necesitan inventar noticias, ya que de eso viven, y deseó que ojalá encuentren a los artistas para que puedan hablar de ellos. “Hay muchos artistas que quieren que hablen de ellos, que los promocionen, yo no, este es mi único negocio y yo lo manejo de esta manera, porque yo me capacito en Marketing”, dijo Allison. Por último, la joven empresaria ex actriz finalizó agradeciendo que la escucharan y que ya no la molesten: “Yo les agradezco, pero yo no necesito que nadie me promocione ni que me publiquen, no quiero volver al medio artístico, lo he dicho muchas veces y aquí lo vuelvo a repetir, estoy feliz con mi vida actual y así seguiremos”. Archivado como Allison Lozz madre coronavirus.