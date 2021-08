La ex promesa de la televisión revela algo inesperado

“Se sorprenderán que muchos de mis compañeros actores y yo éramos muy, muy pobres económicamente”, afirma Allisson Lozz ¿No todo lo que brilla es oro? La ex actriz mexicana, Allisson Lozz revela una inesperada confesión respecto al mundo de la televisión y argumenta que durante su trabajo en las telenovelas carecía de dinero, ya que no les pagaban tanto como mucho se cree: “Se sorprenderán que muchos de mis compañeros actores y yo éramos muy, muy pobres económicamente”. El mundo de la televisión está plagado de dicha, glamour y ostentosidad, en donde mucho se ha creído que podría ser el trabajo ideal para varios debido al pago que los actores podrían llegar a tener gracias a múltiples producciones televisivas, sin embargo, todo esto puede resultar ser una mentira y todas aquellas ostentosidades pueden ser una simple farsa, al menos así lo dio a conocer una reconocida ex actriz de Televisa. Alisson Lozz la joven promesa de Televisa Allisson Lozz desde una edad muy temprana ya se estaba posicionando como una de las más jóvenes promesas que tenía Televisa, y es que gracias a sus diversas producciones infantiles y juveniles, la mujer de ya 28 años se estaba ganando al público gracias a su belleza, talento y simpatía. Sin embargo todo esto cambió cuando anunció su retiro de manera inesperada de los reflectores, siendo la telenovela En nombre del amor la última producción en la que participaría, dejando a todos sus seguidores y fanáticos sorprendidos por tan abrupta decisión, ya que para ellos, ella se encontraba en la cúspide de su carrera artística.

Alisson Lozz revela una inesperada confesión sobre la televisión Tras esto, fue el portal de noticias People en español en donde se daba a conocer una inesperada confesión de parte de Allisson Lozz, en donde desenmascaraba la verdadera cara que el mundo de la televisión tenía, argumentando que realmente toda esa riqueza que se dice tener de los artistas que trabajan en las telenovelas es falsa. De acuerdo con el portal, se afirma que la ex protagonista confesó que realmente sus compañeros no ganaban lo suficiente como muchos espectadores creían: “Se sorprenderán que muchos de mis compañeros actores y mi familia y yo éramos muy, muy pobres económicamente”, comenzó en sus declaraciones.

“Era muy poco el dinero que nos daban”: Allisson Lozz revela inesperada confesión sobre la televisión Posteriormente a esto, la ex actriz mexicana, Allisson Lozz, no terminaría ahí, ya que después revelaría que ellos cuando pagaban renta ahí se les iba todo el dinero, a pesar de estar trabajando e incluso ser los protagonistas de las producciones televisivas, y que realmente toda la riqueza que se creía tener de ellos era completamente falsa: “Pagábamos renta, viles y la aparente vida lujosa que lleva un artista, hacía que el poco dinero que nos daban se fuera ahí”, confesó Alisson Lozz, quien actualmente se encuentra alejada del mundo artístico siendo madre y vendiendo productos de belleza de una marca reconocida de cosméticos.

“No ganabas nada”, Allisson Lozz revela una inesperada verdad sobre el mundo de la televisión Ante esto, Allisson Lozz confesó que realmente solo de las telenovelas no podías vivir, ya que también tenías que hacer otros trabajos para realmente ganar algo: “Si no hacías comerciales externos realmente no ganabas nada”, reveló la originaria de Chihuahua para sus redes sociales. La ex actriz también confesó que todas estas verdades sobre el mundo de la televisión no las podían decir a través de la pantalla, ya que eso ‘podría arruinar el glamour’ que se tiene de este sector, confesando también que muchos de sus compañeros actores de la telenovela Al diablo con los guapos, quienes eran igual de jóvenes, en ese entonces pagaban renta.

“Y no podías pedir más dinero, ya que para ellos no eras indispensable” Allisson Lozz revela la verdadera cara de la televisión Para finalizar con estas confesiones, en donde la ex actriz mexicana, Allisson Lozz revelaba todo respecto al mundo de la televisión y las telenovelas, argumentó que ellos ya no podían pedir más dinero a la producción, debido a que les contestaban que ellos ‘realmente no eran indispensables’: “Y no puedes pedir más dinero porque te dicen que no eres indispensable. Te exigen que aún sintiéndote muy enfermo por tanto trabajo sigas y sigas”. Tras esto, mucho se comentó que ella tuvo muchos estragos en su salud debido al constante estrés al que era sometido cuando ella trabajaba: “Son estragos muy amargos que cuando recordamos mi vida en el medio artístico aún duelen”, finalizó Allisson Lozz respecto a lo que vivió durante esta dura etapa para ella.

Allisson Lozz revela la verdadera razón de su salida de las novelas Fue el pasado octubre cuando la ex estrella de Televisa, Allisson Lozz reveló toda la verdad respecto a su salida de las telenovelas, esclareciendo todas las dudas que había dejado a su paso tras anunciar su retiro. Allisson Lozz contaba con una gran trayectoria en el mundo de las novelas desde el año 2003 cuando apareció con el papel de villana en la telenovela Alebrijes y Rebujos, dando inicio a una carrera prometedora en la actuación, en donde muchos argumentaban que la pequeña Allisson se iba a convertir en una gran promesa del espectáculo.

Su retiro de la actuación Sin embargo, y tras varios estelares en novelas, todas siendo producciones grandes y aclamadas por todos, en el año 2010 Allisson decide retirarse de la actuación, dejando muchas preguntas entre los espectadores. Tras su salida, mucho se especuló que la actriz había decidido alejarse por su relación con Eliu Gutiérrez, con quien tomó nupcias en el año posterior a su retiro. Otros argumentaron que fue debido a su religión, ya que la joven promesa del espectáculo se había convertido en testigo de Jehová.

Sorprende en redes sociales Sin embargo, ninguna respuesta era confirmada, hasta que Allisson Lozz decidió contar toda la verdadera razón de su salida de las telenovelas. Fue mediante su cuenta oficial de Instagram que la ex actriz mexicana decidió contar la verdad absoluta de su salida a sus seguidores. La publicación consistía en una fotografía de ella posando recargada en un árbol, mientras que luce completamente rubia, con un sombrero de flores rosas y un vestido color azul marino, mientras se logra ver de fondo unos arboles de diversos colores, dándole un toque más otoñal a la foto.

¿Por qué abandonó la televisión? Sin embargo, lo que muchos de sus seguidores no se esperaban era que en esta publicación la ex actriz mexicana, Allisson Lozz, revelara toda la verdad de su salida de las novelas, esclareciendo todas las dudas que dejó tras su salida. Entre los comentarios de muchos de sus seguidores alabando lo bella que Allison se veía en la postal y lo feliz que ella se veía, estaba uno que llamó fuertemente la atención del publico y de los medio: "¿Por qué abandonaste la tv?" preguntó sin más un internauta, una duda que muchísimos de sus seguidores y hasta la prensa querían realizarle a Allisson.