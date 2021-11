A pesar de grandes avances en el campo del blanqueamiento de dientes y el desarrollo de muchos tratamientos caseros y profesionales, aún no podemos evitar el problema de que se manchen por completo. Parte del motivo es que para tener dientes blancos, tendríamos que abstenernos de una cantidad sustancial de bebidas y alimentos que los manchan. Mientras que valoramos la blancura de nuestra sonrisa, realmente no podemos alejarnos de estos bocadillos que pueden ser una amenaza.

7. Vino blanco

Sólo porque no tenga color no significa que no pertenezca a tu lista de bebidas que manchan los dientes. Con su alta acidez, el vino altera el pH de tu boca y hace que el esmalte sea vulnerable a las manchas.

8. Las bebidas deportivas manchan los dientes

No es sólo su contenido energético, sino su acidez alta que es mala para los dientes y el esmalte.