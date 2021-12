La famosa actriz Alicia Witt vive momentos de dolor al saber que sus papás están muertos

Familiares de la artista encuentran los cadáveres de Robert Witt, de 87 años, y a Diane Witt, de 75

Ambos estaban en su casa de Worcester, Massachusetts

Una trágica noticia recibe Alicia Witt a solo dos días de que se celebre la Nochebuena y es que autoridades encuentran a sus papás muertos en su casa, esto luego de que la artista tuviera varios días sin tener noticias de Robert Witt, de 87 años, y a Diane Witt, de 75, en su casa de Worcester, Massachusetts, informó el portal de noticias de The Sun.

En este momento todo es una incógnita para la estrella, ya que no se sabe a ciencia cierta qué pasó con sus padres, la policía sigue una investigación para determinar cómo fallecieron los dos adultos mayores, para lo cual personal forense practicará una necropsia para revelar las causas de sus decesos, los cuales no están del todo claro aún.

¿QUIÉN ES ALICIA WITT Y CÓMO ALCANZÓ LA FAMA?

De acuerdo a información de The Sun ,Alicia Witt llegó a tener fama como actriz del público para niños, donde estelarizó las películas Twin Peaks y Dune. La artista solo tenia ocho años cuando los cineastas estaban produciendo Dune.

La actriz ha actuado en los programas como Two and a Half Men, The Walking Dead, Sopranos y la serie de comedia dramática Orange Is the New Black. Witt se destaca por ser una talentosa pianista, cabe recordar que su debut teatral sucedió en Los Ángeles en 2001.