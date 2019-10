View this post on Instagram

¿Por qué suceden así las cosas? ¿Por qué se va una parte de mi, en ti? ¿ Por qué llega el dolor al partir tu de mi? Son muchísimas las preguntas que pasan por nuestra mente cuando alguien deja de estar físicamente a nuestro lado, mucho el dolor e impotencia que sentimos en ese momento, sentimientos encontrados, miles de preguntas, sin respuesta. Esa tormenta de espinas, de dolor, de miedo, de desesperación. Todo tiene su razón se ser, aún que tal vez nunca lo lleguemos a comprender, todo pasa por una razón aún que sea algo que jamás entendamos. Ya no estás a mi lado, pero siempre estás en mi corazón, mis pensamientos y mis oraciones. ¿Qué me queda de ti? Tu sonrisa, tu amor, tu alegría, tu descendencia, todo tu ser! Nunca olvidaré ese último abrazo, ese último consejo, ese último regalo, pero al pensarlo , no fueron los últimos, solo fueron unos puntos suspensivos en esta vida, nos volveremos a ver. ¿Cuándo? No lo sé, pero ese día llegará, pronto o no, y volveremos a estar tan unidos como siempre lo fuimos , ese día no fue una despedida, pero en ese entonces no lo comprendí, solo fue un "pronto nos volveremos a ver"… Victor Villarreal #Hermano #Teextraño #victorvillarreal #porsiempreenmicorazon #hermosocariño #byKike