La cantante Alicia Villarreal enciende las redes sociales por foto enseñando los pechos

La imagen se puede observar a través de su cuenta de Instagram

Seguidores quedan asombrados y lanzan piropos a la cantante

Alicia Villarreal pechos. La cantante Alicia Villarreal asombra a sus seguidores tras publicar en su cuenta oficial de Instagram una foto presumiendo su collar y en el cual se le puede ver su gran pechonalidad.

En la imagen, se puede observar cómo Alicia presume un hermoso collar el cual luce con un corset negro, además de que se le pueden ver sus pechos en la fotografía, dando entender que los años no pasan en vano en ella.

En la publicación, la cantante dejó una leyenda escrita junto a la imagen: ” Y aquí el resultado final Gracias @abrahamanguianomakeup Por tan bello trabajo”.

Esto provocó el asombro de varios seguidores que quedaron con la boca abierta tras ver el hermoso cuerpo de la cantante: “Divina. Y no puedo dejar de pensar en Selena cuando veo a las de su generación”, dijo un internauta.

Incluso, hubo un seguidor que la comparó con una actriz de una telenovela: “Está bien linda, se parece mucho a Estefania Villarreal, Celina en Rbd”.

“Igual de hermosa, mamacita linda, el tiempo no pasa por ti”, “Hola, buenas noches, bella señora, saludos desde California”, “Mi güerita consentida, siempre estarás hermosa para mis ojos”, “No me gustan tus gargantillas, me gusta más el look anterior”.

“Eres única, me encanta tu música”, “Eres perfecta, pero más por dentro que por fuera, felicidades ojitos bellos”, “Wuuuuuuu super,wuuuuu, y que bella niña y bonita como las estrellas que parecen un oro y q lindos hijitos tan chulos, saludos mi Idola güerita”, son algunos de los cientos de piropos que recibió la cantante por sus seguidores.

Actualmente, el post cuenta con más de 11 mil reacciones y además tiene casi 200 comentarios, la mayoría siendo halagos para ella.