Alicia Villarreal fue duramente atacada por la actitud que tuvo al hablar de la muerte de su medio hermano

Las cámaras de Ventaneando hablaron sobre lo sucedido con la cantante, sin embargo ella no se mostró afligida

La cantante tuvo que interrumpir sus vacaciones por la playa para asistir al funeral de su medio hermano

Alicia Villarreal se mostró recuperada y hasta muy contenta en una entrevista, a tan sólo unos días de que fuera trágicamente asesinado su medio hermano, lo que le causó muchas críticas.

Edgar Villarreal, medio hermano de la cantante fue encontrado muerto el pasado 15 de julio y de inmediato se le avisó a la familia de Alicia, lo que interrumpió sus vacaciones en la playa.

Ahora, a través de las cámaras del programa ‘Ventaneando’, Alicia Villarreal rompió el silencio sobre lo sucedido y cómo su familia ha tenido que lidiar con la tragedia, sin embargo, su actitud dejó mucho que desear.

“Sí fue una triste sorpresa para la familia que ahorita te digo entre tantas semanas tan padres y luego de repente sorpresas, mi papá realmente está muy triste, obviamente es uno de sus hijos, lo apoyamos en todo, como digo en el escenario, nos metemos hasta en lo que no nos importa”, comentó entre risas Alicia Villarreal.

“Respetamos a la familia, a la señora, pero también mi papá tenía muchos años de estar separado de ellos, y no vivía el muchacho con él… es una cosa dura porque el jovencito tiene 20 años y… yo conozco a todos mis hermanos, no convivo con ellos, pero yo sé que existen y como son y si me los encuentro en la calle sé que los voy a saludar”, continuó contando la cantante.

Algo que Alicia Villarreal dejó en claro fue que su papá siempre ha sido bastante responsable de todos sus hijos: “Tenemos diferentes familias y nos han educado diferente, ellos son los más chicos, se dijeron muchas cosas, lo único que podemos aportar es rezar y pedir por la familia”.

Pero la actitud de la cantante le ganó muchas críticas.

