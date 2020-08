La modelo venezolana sorprende con sus declaraciones

Alicia Machado confiesa que votará por Trump en las elecciones que se realizarán en noviembre

Expresó que está más allá del bien y el mal

Después de que confesara que fue humillada por Donald Trump luego de haberse coronado como Miss Universo al decirle que había subido de peso y que tenía que hacer ejercicio, Alicia Machado sorprendió con sus declaraciones al decir que votará por él en las elecciones que se llevarán a cabo en noviembre próximo para contender por la presidencia de EE.UU.

En un video que está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain compartieron este cambio radical de decisión de la modelo venezolana a través de un audio en el que fue cuestionada sobre el libro Viva Trump, de la autoría de Guille Magaña, donde se le acusa de formar parte de un complot para dañar la imagen de Donald Trump en 2016, y apoyar a Hillary Clinton.

En esta publicación, que hasta el momento tiene más de 5 mil reproducciones, se puede ver Guille Magaña afirmar que Alicia Machado “tiene una cantidad de mentiras y que todo está documentado”.

“Absolutamente nada de lo que yo digo es opinión, absolutamente nada de lo que escribí en el libro es porque yo lo creí”, comentó Guille Magaña sobre Alicia Machado, y en ese momento, Javier Ceriani la interrumpió para asegurar que, efectivamente, Donald Trump no estaba contento con la “gordura” de Alicia Machado y por esa razón le hizo bullying, a lo que Guille Magaña respondió:

“Ese es el problema, todo lo toman como que fue algo de Trump contra ella. Ella (Alicia Machado) pertenecía a una organización donde le estaban dando muchísimo dinero, donde ella firmó que no podía (subir de peso), un boxeador no puede subirse a un ring si el boxeador no tiene un peso”.

