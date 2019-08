View this post on Instagram

PAPA 🌺 se fue mi papa! Ahora estarás aquí conmigo cuidándome como siempre lo hiciste, apoyándome y brindándome la seguridad y el amor que siempre necesite! Le agradezco a Dios que pudimos despedirnos papá te amo papá! Gracias por enseñarme a ser fuerte e independiente a que todo lo que La Niña quisiera hacer tu estarías allí dulce, simpático y discreto! La Mujer empoderadada que los demás ven en mi no es más que La Niña de Arturo machado tú carajita bien bonita ! Adiós papá te amo ! #QEPD 💔🌹#ARTUROJOSEMACHADODIAZ MI AMADO PADRE 🌺 descansa en paz #Arturo ya eres libre y siempre feliz ! 😞😞😞💔💔💔🖤🙏🏻 gracias a todos mis familiares y amigos que me han enviado sus condolencias 🙏🏻 estaré bien 🌹💔😞 te amo papá Buen viaje ☀️ #arturomachado 11 de agosto 2019 #QEPD #Maracay #venezuela🇻🇪