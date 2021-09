Alicia Machado revela que sufrió violencia doméstica

“Nunca peleamos, jamás peleamos” “Nunca peleamos, jamás peleamos, yo me enojaba porque se iba para la calle, se me volaba, mujeres y ya sabes, pero cuando yo estaba con él era muy respetuoso, pero las veces que lo acompañaba a sus conciertos me daba mi lugar y sus hermanos me cuidaban”, reveló Alicia Machado. “Cuando tú quieres que ese hombre se porte de una manera que no es, ahí es cuando tú empiezas a batallar, pero sí el ambiente en el que él está es así, tú sabes en qué te metes, o sea, no te puedes enojar por todo”, dijo en esta ocasión la actriz venezolana.

“Él era muy mentiroso” Sin ‘soltar prenda’, aunque se intuye que era un famoso cantante mexicano, tal vez el propio Pablo Montero, Alicia Machado recordó que su pareja era muy mentiroso: “A veces lo agradezco, a mí no me gusta un hombre tan honesto, ¿para qué? Yo nunca dejo a un hombre por infiel, lo dejo por pende… porque me di cuenta, todos los hombres son infieles”. “El ped.. es que no te den tu lugar y tú no te des cuenta. Mientras yo no me dé cuenta, yo soy feliz. Como dicen, la catedral y las capillas, mientras yo sea la catedral y no me entere que hay capillas, a mí me vale mad… hasta que yo me entere, porque ese es el problema, a menos que sea una relación abierta”.

“Me siento una mujer afortunada en el amor”, dice Alicia Machado Y cuando nadie lo hubiera esperado, Alicia Machado expresó que se siente una mujer afortunada en el amor, a pesar de que nunca se ha casado, aunque lo que le diría a continuación a la actriz mexicana Manelyk González la tomó por sorpresa. “Hay un solo cuate con el que salí que me puso la mano encima, me pegó muy feo, un cab… créeme que ya la pagó, nunca voy a decir nada más de esa persona, ya pagó lo que tenía qué pagar y lo que le falta. Es con la única persona que, evidentemente, no le hablo y no existe posibilidad”.

“Es el único hombre que me ha puesto la mano encima” Para dar por concluido con este tema, la Miss Universo 1996 dijo que este “cuate”, es el único hombre que le ha puesto la mano encima, aunque no dio más detalles sobre su identidad: “Gracias a Dios he salido con caballeros. Mi papá decía: ‘a la niña no se le pega'”. “La neta, qué chido me caen Alicia y Pablo, esas son las amistades que valen la pena”, “Estoy enamorada de la relación de Pablo y Alicia, todo lo que platica Alicia de su relación y Pablo solo se ríe”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Alicia Machado deja con la boca abierta a sus fans Con más de 60 mil likes a la fecha, la actriz venezolana Alicia Machado causó furor al posar sin sostén en su cuenta oficial de Instagram: “Buenas noches. Nos vemos mañana en lunes de eliminación en #lacasadelosfamosos. ¿Quién será el eliminado? ¿Christian, Jorge, Christina o yo?”. Varios famosos no se quedaron con las ganas de halagar la belleza de la ex Miss Universo, entre ellos el cantante Lorenzo Méndez, ex de Chiquis Rivera, así como el periodista Luis Olavarrieta y Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate.

Eliminada de MasterChef Celebrity A pesar de ser una de las favoritas del público, Alicia Machado fue eliminada de MasterChef Celebrity de TV Azteca: “Inmensamente agradecida por haberme invitado a ser parte de este proyecto que fue uno de los más importantes en mi carrera. Gracias @azteca”. Además de participar en este reality, la actriz venezolana se encuentra en La casa de los famosos de Telemundo, donde se ha ganado el corazón de los televidentes por su carisma y simpatía, además por mostrarse tal cual es frente a las cámaras (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

De Miss Venezuela a Miss Universo En 1995, a punto de cumplir 19 años de edad, Alicia Machado obtuvo la corona de Miss Venezuela representando al al Estado Yaracuy, venciendo a la máxima favorita de la competencia, la posterior Miss Mundo Miss Nueva Esparta Jacqueline Aguilera. Después de haber obtenido el título de Reina Mundial del Café 1996, en San Salvador, El Salvador, viajó a Estados Unidos para representar a su Venezuela en Miss Universo, y a pesar de no ser la favorita, Machado ganó en la noche del viernes 17 de mayo de 1996.

Alicia Machado, ¿y Donald Trump? El reinado de Alicia Machado fue polémico por un escándalo provocado por el dueño del Miss Universo en aquella época, el multimillonario y posterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que tenía que ver con su notable aumento de peso poco después de su triunfo, aumentando así 18 kilos (40 libras), Trump la obligó, en enero de 1997, a hacer ejercicios frente a fotógrafos, camárografos, y reporteros en una viral y escandalosa escena en Nueva York.​ El incidente la llevó directo a la fama, siendo hasta ahora la Miss Universo más popular de la historia.