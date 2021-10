El sitio comenta que fue tanto su éxito que se vendieron más de 200 mil ejemplares, mientras que en Venezuela alcanzó unas 60 mil unidades. Estas fotografías fueron dedicadas a su ex jefe, el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, el cual era uno de los promotores del Miss Universo

Marjorie de Sousa responde ante las críticas de Alicia Machado

¡Se le va a la yugular! La actriz venezolana Marjorie de Sousa responde contundente ante los señalamientos que recibió por parte de su compatriota, la ex Miss Universo Alicia Machado, en donde sin miedo alguno le deseó una paz en su corazón debido a que parecía estar “inconforme en su vida”

Fue el pasado 12 de octubre cuando la actriz venezolana y ex Miss Universo, Alicia Machado arremetió fuertemente en contra de su compatriota Marjorie de Sousa, en donde no tuvo reparo en criticarla debido a la actual situación en la que también la actriz está, en donde no permite que su ex pareja, Julián Gil, vea a su hijo Matías a menos que ella autorice esas visitas, las cuales suelen ser un tanto restringidas.