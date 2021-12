Pese a las criticas la Machado disfruta de su relación.

Te contamos un poco sobre Roberto Romano.

La hija de Alicia Machado en desacuerdo con la relación de su madre. Alicia Machado y Roberto Romano relación amorosa. Alicia Machado ha estado en boca de todos después de haber sido participante en el reality show ‘La casa de los famosos’ pues dentro del programa desató muchas polémicas, conflictos con Celia lora, con Gaby Spanic entre tantas situaciones más. Dentro del reality la venezolana creó una relación amorosa con uno de los participantes del show, se trata de nada más y nada menos que del señor Roberto Romano, quién también se ha visto envuelto en varios problemas y aquí te cuento todos los detalles sobre la relación de la Machado y Romano así como sus problemas. Alicia Machado y Roberto Romano defienden su relación a través de redes sociales Sin importar que el mundo juzgue loco a su amor, o la hija de la ex Miss Universo se oponga presumen que su relación sentimental está pasando al siguiente nivel. Fue mediante redes sociales que Romano compartió el paseo que dio con la ex Miss Universo por la playa, donde lucían muy contentos y divertidos, además de que no pierden la oportunidad de demostrar el buen momento por el que pasan. Y es que el actor mexicano no pierde la oportunidad de presumir los momentos que pasa con la ex Miss Universo, dejando en claro que su relación va demasiado bien y cada vez desmiente más las especulaciones de que lo suyo era solo amor de reality, como suele suceder.

La venezolana decidió hacer pública su relación con Roberto Luego de recibir innumerables críticas y recomendaciones, la modelo venezolana Alicia Machado decidió hacer pública su relación con el actor mexicano Roberto Romano, con quien coincidió en el exitoso programa ‘La casa de los famosos’. Durante una entrevista televisiva, Machado explicó que entre los dos hay un vínculo formal y desestimó todas las advertencias que le hicieron sus fanáticos sobre su novio, quien, según las malas lenguas, tiene fama de ser mantenido y aprovechado. “Roberto y yo sí tenemos una relación en este momento, estamos muy contentos de haber salido de ese show tan exitoso y de habernos conocido, por ello nos estamos dando una oportunidad y lo decidimos entre los dos”. Fueron las palabras que expresó la Machado muy enamorada.

A la Machado no le importaron las críticas y disfruta de su romance Alicia Romano relación amorosa. Alicia Machado dejó muy claro que ella es capaz de tomar sus propias decisiones y, a pesar de que siente un gran cariño por sus fanáticos, tuvo que regañarlos y exigirles respeto para Romano, quien desde hace algunos días forma parte de su vida. Pues ahora van a verlo muy a menudo en cada una de las publicaciones que la venezolana decida hacer. Las relaciones de pareja entre famosos en verdad que son más complicadas de lo que parecen y aún más cuando estas se hacen públicas pues las personas que siguen las cuentas de los famosos o incluso a través de medios de comunicación hacen comentarios hacia las decisiones de los artistas.

Recordemos el momento incómodo en que la hija de Alicia Machado ignoro a Roberto Romano. Alicia Romano relación amorosa En la final del reality ‘La Casa de Los Famosos’, la hija de Alicia Machado olvida por completo que Roberto Romano estaba ahí y termina ignorándolo al saludar a todos menos a él, provocando la sorpresa en su madre. Seguidores aplauden esta hazaña debido a que consideran que Roberto comportó como todo “un patán” y “oportunista” con Alicia durante el programa. Fue la noche del 15 de noviembre cuando se llevó a cabo el final de ‘La Casa de Los Famosos’, uno de los realitys más controversiales de la televisión actual de la cadena de Telemundo, el cual ganó gran popularidad gracias a los diversos personajes y problemas que se desarrollaron adentro de la casa.

Así fue el gran desplante que la hija de la ex reina de belleza tuvo hacía Romano En uno de los artículos publicados en nuestra página Mundo Hispánico se dieron los detalles de la situación incómoda que se vivió entre la hija de Alicia y Roberto Romano, pues durante la final de ‘La Casa de los Famosos’ Alicia Machado se encontraba acompañada de sus compañeros y de su familia; su madre y su hija Dinora, quien por supuesto esta última no dudó en dejarle un claro mensaje a Roberto Romano al ignorarlo por completo durante su saludo, algo que no pasó desapercibido para nadie. Y es que todo comenzó cuando su hija, después de abrazar con fuerza y llorar por que por fin pudo ver a su madre después de casi tres meses de no hacerlo, la joven, quien iba vestida con un suéter gris y una falda negra, pasó a saludar a los compañeros de Alicia, fue ahí en donde ocurrió el ‘desplante’ hacia el actor.

La venezolana deja en claro que la situación de su primogénita y Romano ya se superó Alicia Romano relación amorosa. “Mi hija es mi prioridad, es la razón de mi vida, es mi universo, pero, así como ella me ama, me va a apoyar y me está apoyando. Gracias a Dios después del día de la gala Roberto y Dinorah hablaron, Roberto ha estado muy lindo con ella, hemos ido a comer, han platicado, y la niña también ha entendido que algunas cosas se manipularon” expresó la venezolana al programa ‘De primera mano’. Cabe señalar que pese a que todo está bien entre la actriz, su hija y Roberto, los seguidores de Alicia son los que no están del todo contentos con ésta nueva relación, y eso lo manifestaron cuando la ganadora del reality show de Telemundo, ‘La Casa de los famosos’ habló de Roberto Romano, quien en su momento fuera su contrincante y hoy pareja sentimental. Archivado como: Alicia Romano relación amorosa.

Un terrible suceso marcó la vida de Alicia Machado y su hija En La Casa de Los Famosos también habló del hecho que marcó su vida y la de su hija Dinorah. En junio de este año, se colapsó una de las torres del conjunto Champlain Towers South en Surfside, en el límite con Miami Beach. En el lamentable incidente perdieron la vida 98 personas De cierta forma, este hecho marcó a su hija, pues ella solía ir de visita a ese edificio, pues ahí vivía el papá de una de sus mejores amigas. “Ese señor era una bella persona, mi hija pasó varios días del padre con ellos”, reveló la ex Miss Universo. Todo esto haciendo referencia en la información difundida en la revista People en Español.

Los usuarios internautas no tardaron en manifestarse en el post que hizo Alicia presumiendo su relación En cuanto la Machado hizo un post anunciando su romance con Roberto Romano miles de sus seguidores no tardaron en reaccionar pues para muchos no fue de gran agrado el enterarse que la venezolana decidiera tener una relación amorosa con uno de los integrantes de ‘La casa de los famosos’. “Date cuenta amiga”, “No pues cada quien, tu sabrás con quien gastar tu premio, Roberto solo quiere dinero”, “Creo que a mi se me aria muy dificil estar con alguien que se expreso tan mal de mi pero pues cada quien mi reina”, “Alicia, no puedes estar sola un tiempo? Ese tipo no te quiere… Abre los ojos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en su publicación.

Él es la nueva pareja amorosa de Alicia Machado. Alicia Romano relación amorosa Roberto es 12 años menor que Alicia, pues él tiene 32 y ella 44. El actor ha participado en varios capítulos de ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’. También ha sido parte del elenco de acero, ‘El señor de los cielos’, entre otras producciones del país azteca. Además de ser uno de los galanes de las telenovelas, en sus redes sociales también se destaca por las sexis fotos que comparte con sus 237 mil seguidores. Ante TVyNotas Roberto Romano ha tenido parejas de su mismo sexo, que al igual que él son famosos como Javier Jattin y Mauricio Mejía. Sin embargo, asegura que no son los únicos hombres con los que ha tenido relaciones sentimentales, y que incluso cuando se pasa de copas comienza a llamarlos por teléfono y a querer citarlos, pero es únicamente para sacarles dinero pues desde el 2019 Romano no tiene un trabajo estable luego que insultó por redes sociales a una mujer y se le cayeron varios proyectos.

Se le relacionó a la Machado estar involucrada en un narcoescándalo “Yo les voy a decir una cosa y con todo el amor que les tengo. Después de ‘La casa de los famosos’ no voy a permitir que se metan en mi vida”, concluyó Machado, quien recientemente fue nombrada en el escándalo entre narcos y famosos expuesto por la periodista Anabel Hernández. Según lo publicado en el libro “Emma y las otras señoras del narco”, Alicia Machado y Sergio Mayer habrían tenido una relación muy estrecha con el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como “La Barbie”. En este libro se ven varias figuras de la farándula involucradas de este tema.

¿Los problemas han hecho que la venezolana haya bajado tantos kilos? La venezolana lució una nueva silueta al salir del reality show lo cuál causo una gran impresión en muchos seguidores del programa como a las personas que están al tanto del día a día de la Machado, pues antes de ingresar al famoso reality Alicia Machado tenía una masa corporal aceptable y a pocos días de resultar la ganadora de La Casa de los Famosos la Machado impactó con un bajísimo peso. Tras haber ganado un cuantioso premio en La Casa de los Famosos, Alicia fue vista en el aeropuerto de Miami, cuando estaba regresando a su hogar. Desde ese momento la actriz lució diferente, inclusive se llegó a pensar que llevaba ropa holgada por su aspecto pues Alicia Machado pierde peso durante el programa. Archivado como: Alicia Romano relación amorosa. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.