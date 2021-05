Así que en la siguiente página te dejaremos los comentarios más candentes y las agresiones que sufrió Alicia Machado al posar en un bikini de manera muy sexy, intentando demostrar que a sus 44 años no parece lucir tan mal como otras.

El mensaje que envió la modelo fue el siguiente: “Para que no digan, todavía tenemos con qué”, esto mientras caminaba y daba una vuelta en la playa, para presumir sus impresionantes atributos, trasero y pechos, lo que molestó a muchas.

Fue por medio de un video que subió la bella artista, que se aprovechó para mandar un mensaje a todas sus detractoras, que lejos de convencerlas, las enardeció más, razón por la que no dejaron de lloverle críticas por su figura.

Algunas más comentaron: “Un cuerpo natural! No como otras que tienen todo operado”, “bella por algo fue una reina Universal”, “está mejor que muchas”, “bellísima venezolana”, “la envidia mata, se ve súper bien venezolana tenía que ser para esta tan linda”. Archivado como: Alicia Machado bikini

“Todavía tiene carnitas en puerquito”, “ya no sabe qué hacer esta mujer para llamar la atención”, “un cuerpo natural teniendo el dinero para reconstruirlo es digno de admirar y claro que está hermosa, por algo fue Miss Universo, y la edad la lleva bien puesta, hermosa”. Archivado como: Alicia Machado bikini

Pero luego otras persona no se tentaron el corazón para de manera ofensiva criticar el cuerpo de la venezolana y la compararon con otros personajes televisivos: “Está mejor la Chilindrina”, “esa señora debería de estar en su casa descansando”

Alicia Machado bikini: “LO QUE EL VIENTO DEJÓ”

Sin embargo, la gente se unía más a las críticas y le mandaban certeros mensajes para acabar con la autoestima de cualquiera: “Fodonga como siempre”, mi mamá también tiene con qué”, “jajajaja, ya le pasó la factura el time a nuestra Alicia bella”.

“Jajaja todas tenemos si no como hace del baño jaja”, “con qué cag…”, “lo que el viento dejó”, “como no, las cirugías y las lipo ayudan en cantidad, aparte los filtros no digamos, ja, ja”, fueron otras críticas que le hicieron a Alicia Machado.