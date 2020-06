Alicia Machado se mete en pleito de Mayeli Alonso y Lupillo Rivera

“Para que se le baje lo machista”, le dice la modelo y actriz venezolana al cantante en redes sociales

Al parecer, Alicia se arrepintió y borró su comentario

Después de que se diera a conocer que Lupillo Rivera tuvo que revelar a un juez el motivo por el que se separó de Mayeli Alonso, al parecer por una supuesta infidelidad, ella no se quedó callada y arremetió contra él con fuertes declaraciones, pero lo que más sorprendió a todos, fue que la modelo y actriz venezolana Alicia Machado se metiera en este pleito a través de las redes sociales.

Luego de que en la cuenta de Instagram del programa Un Nuevo Día se informara sobre este conflicto entre Lupillo y Mayeli, Alicia Machado dio su punto de vista, pero al parecer se arrepintió, porque más tarde borró su comentario.

En la cuenta de Instagram de Chica Picosa, se puede confirmar que la modelo y actriz venezolana, quien se coronó como Miss Universo en 1996, le dedicó un par de mensajes a Lupillo Rivera.

En el primer post, Alicia Machado escribió: “Sabroso! Un cuernito no se le niega a nadie! Para que se le baje lo machista. Si hubiera sido él, ¿también la hubieran atacado por no perdonárselo? El machismo es como el racismo, no discrimina, en ocasiones las mujeres son las más machistas! Bien por ella (Mayeli Alonso), es bella, joven y encantadora”.

En otro mensaje, ahora etiquetando a Lupillo Rivera, la ex Miss Universo expresó: “Sorry mi @lupilloriveraofficial relax, eres un papacito y me caes súper bien! Besos”.

Algunas personas no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus comentarios: “Pues por primera vez concuerdo con ella (Alicia Machado). Si hubiese sido al revés, él encantado de la vida de que le perdonaran su infidelidad. Los hombres lo pueden hacer, pero cuando uno lo hace, no nos bajan de put…”.

Por otra parte, un usuario cree que todo esto se trata de un plan del cantante por lo de su nuevo disco: “Y así lanza Lupillo su promoción de regreso al ruedo, así se manejan ellos”.

Alguien más se le fue con todo a Alicia Machado y se pasó de la raya con su comentario: “¿Qué Alicia no tendrá verg… que la entretenga? Siempre anda de argüendera, ah, pero no hablemos de sus amantes narcos porque se emperra”.

“Ella (Alicia Machado) siempre opina de todos sus colegas, pero si opinan de ella, se molesta”, “¿Qué ped… con esa vieja?”, “Ya opinó la hija de Carmen Salinas”, “Por fin puedo decir que su comentario fue acertado”, “Ay Alicia, ya siéntese señora”, “Por primera vez me gustó su comentario, porque, ah bárbara, diario la cag…”, se puede leer en más comentarios.

Alguien más quiso opinar sobre este pleito entre Lupillo Rivera y su exesposa, Mayeli Alonso. “No se deben de poner los cuernos ni de un lado ni de otro. Menos cuando ya tienes familia. Punto”.

