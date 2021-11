Luego de que Alicia Machado y Pablo Montero triunfaran como finalistas y ella triunfadora contundente en la Casa de los Famosos, reality de Telemundo, los famosos abandonaron el show y se enfrentaron a una realidad no del todo buena, pues la primera noticia que recibieron del mundo exterior fue la salud de su querida Carmen Salinas.

“Este video fue lo último que grabó para ti con todo su corazón”, le dice la reportera a Alicia Machado quien se tapa la cara con las manos al ver lo que le mandó Carmen Salinas y enterarse de la gravedad de su salud: “Ay mi vida, lo siento mucho… espero poder ir a verla, que me permitan verla y llevarle un cariño y unos besitos, a una mujer tan maravillosa como ella”, expresó la ganadora de la Casa de los Famosos.

Tras salir de la Casa de los Famosos, Pablo Montero y Alicia Machado no podían creer lo que sucedía con Carmen Salinas

Así como Alicia Machado se encontró muy afectada por la noticia del coma en que se encuentra Carmen Salinas, el actor y cantante Pablo Montero tuvo la oportunidad de ver el video que la legendaria mexicana le dejó horas antes de su hemorragia y al enterarse de la situación, el mexicano se vio muy preocupado.

“Yo quiero que ganen ustedes, que ganen y que me traigan el premio a mi he, que ganen y me traigan el premio para acá, para mi, les mando muchos besos y bendiciones, cuídense mucho hijitos, los amo con toda mi alma, que triunfen, les deseo con todo mi corazón, recuerden que soy la mami Carmen Salinas que los ama”, finalizó el mensaje de la actriz.