El reality show de La Casa de los Famosos sigue dando de que hablar

Roberto Romano ‘ataca’ a Alicia Machado

“Es un nopal con espinas”, dijo el actor de la exMiss Universo Alicia Machado nopal con espinas Roberto Romano. En tan solo unas cuantas semanas de haber iniciado, el reality show La Casa de los Famosos de Telemundo ha dado mucho de que hablar y es que el escándalo se ha hecho presente con sus integrantes. Primero fue lo sucedido con la esposa del cantante Edwin Luna y su supuesto amorío con el actor Roberto Romano. Relacionado ¡Descubren al novio de Clarissa Molina! Destapan quién es y aseguran que es ‘cómplice’ de algo turbio (FOTOS) Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana (Del 10 al 12 de septiembre) Roberto Carlos está de luto por muerte de su hijo Dudu Braga Ahora a través de una cuenta de Instagram de Escandalo_o se compartió un video donde nuevamente el actor Roberto Romano se vio involucrado en otra nueva polémica, ya que el integrante cambió a Kimberly Flores por la exMiss Universo, Alicia Machado y aparentemente surgió un nuevo romance entre ambas celebridades. Roberto Romano ‘humilla’ a Alicia Machado En varias ocasiones se le vio a la pareja bastante cariñosos en la cama, besos, acaricias y apapachos se hicieron presentes en el reality. Roberto y Alicia Machado comenzaron un romance que parecía iba a durar mucho tiempo, pero la situación fue diferente y aparecen los trapitos al sol. En una grabación Roberto Romano al parecer ya esta harto de la exMiss Universo, ya que fue captado mientras sostenía una platica con Verónica Montes, cuando el actor mencionó que ya no sabe como hacerle entender a Alicia Machado que no la quiere cerca de él y que además no son novios.

Alicia Machado nopal con espinas Roberto Romano: “Nopal con espinas” En el mismo clip Roberto ‘atacó’ increíblemente a su compañera Alicia Machado llamándola Nopal con espinas, aclarando que es una persona bastante molesta y que ya esta harto de ella. El actor cuenta que no encuentra la manera de quitársela de encima, aclarando que no son pareja. En la grabación donde se encuentran los dos integrantes de La Casa de los Famosos platicando de la exMiss Universo, Romano confiesa haberse besado con Alicia debajo de las sabanas, pero también mencionó que que no le ha gustado para nada ese beso que dieron ambas celebridades, ¿Sera a caso que prefiere a Kimberly Flores?

Alicia Machado nopal con espinas Roberto Romano: No son novios La situación entre ambas celebridades da de que hablar cada día, ya que Alicia Machado parece estar muy interesada en Roberto Romano. Cada momento esta cercas de él e incluso lo besa delante de todos sus compañeros tratando de demostrar algo, tal vez, lo cierto es que eso no le gustó al actor. Durante la charla que tuvo Roberto con Verónica dije en repetidas ocasiones que se siente incómodo con la actitud de Alicia, y aclara que no son novios en distintas ocasiones. Más tarde Verónica Montes, confiesa haber notado la incomodidad de Romano por la actitud de Machado. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ .

Alicia Machado nopal con espinas Roberto Romano: “Alicia tiene que darse a valorar” Inmediatamente los internautas comenzaron a dejar sus distintas opiniones al respecto: “Alicia tiene que darse a valorar un poquito, que feo que ande de rogona y urgida, pero bueno eso es ella y el sí tanto no quiere estar ahí para qué anda abrasándola y besándola y después se hace la víctima que poco hombre”, dijo un usuario. “Ejemplo para nosotros las mujeres cuando no te quieren no te quieren habiendo tanto por ahí interesado en uno andar de rogona nombre”, “Se veía que era la manera de jugar de Romano, pero que mal se ve hablando así de una mujer, lo peor es que después va a ir donde Alicia para hablar de las otras, que feo se comporta definitivamente, ya que lo saquen”. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ .

Alicia Machado nopal con espinas Roberto Romano: Roberto Romano le pone un alto a Alicia Machado Ahora en las escenas más recientes, luego de que ‘dejara de lado’ a Kimberly Flores para irse a acostar muy cariñoso junto a Alicia Machado y darse unos besos, el actor se hartó de estar metido en chismes, que él mismo propició por su comportamiento y le puso un alto a la ex reina de belleza. A través de un video publicado en la cuenta de Instagram de ‘Hoy Día’, se puede ver cómo Alicia Machado y Roberto Romano platican y de pronto el actor le hace una importante petición: “No me vengan a mi a pintor como si yo fuera un pu… machista porque no es así…”, estalló.

“No me estén metiendo en problemas de mujeres” Tras coquetearle a Kimberly Flores y ahora dejarse querer por Alicia Machado, el rubio actor Roberto Romano pide lo insospechado: ‘que no lo metan en chismes’… ¿acaso sabrá en qué reality se metió? En el video con la ex Miss Universo fue enfático en pedir: “Y no me estén metiendo más en problemas de mujeres, lo que tengan ustedes, arréglenlo ustedes”, dijo tajante mientras Alicia Machado lo trataba de calmar ante su molestia, pero el actor siguió: “No intentes ponerme en un saco que no me corresponde y ya está, voy a desayunar”, se marchó molesto.

La Casa de los Famosos no tiene muy contentos a ala audiencia de Telemundo Los comentarios para el programa ante dichas escenas no se hicieron esperar y parece que el triángulo amoroso entre Kimberly Flores, Roberto Romano y Alicia Machado ha provocado tal polémica que las críticas para La Casa de los Famosos no se hacen esperar tachándolo de ‘antivalores’: “Uy nooooo!!! Ese programa es antivalores… Tantas cosas bellas que mostrar”, “Me parece tan de lo último este programita… No aporta nada positivo a la gente, al mundo. Nada!”, “Show barato”, “Y luego la Alicia diciendo que en Colombia le hicieron xenofobica cuando ella es realmente una problemática, que descaro”. Archivado como: Alicia Machado nopal con espinas Roberto Romano

¿Celosa de Kimberly Flores? El comportamiento de Alicia Machado en La Casa de los Famosos ha dejado mucho qué desear, pues la gente que la sigue en distintos proyectos asegura que es conflictiva y en estos momentos se encuentra al aire en Telemundo con el polémico proyecto y en México aparece con Master Chef Celebrity. “Yo no entiendo cómo Alicia se comporta como una nena si está ya bien madura ya como para estar rogándole a un hombre y denigrándose por que no se da importancia, acaso ella cree que nadie la va a tomar en serio y menos a respetarla con esa clase de derritimiento, llorándole a un hombre, no que va, se por donde es que viene su problema de soltería”, “Alicia espero no te comporte como una adolescente mija usted Mantenga su puesto”, “Alicia Machado como que está acostumbrada al chisme, aquí en Colombia fue lo mismo”, “Es una chismosa problemática”. Archivado como: Alicia Machado nopal con espinas Roberto Romano

‘Triángulo amoroso’ Vaya sorpresa que se llevaron los televidentes del reality la Casa de los Famosos después de que la exreina de belleza, Alicia Machado y el actor Roberto Romano fueran captados besándose en el nuevo capitulo del programa, provocando que muchos se preguntaran si las cosas entre el actor y la esposa de Edwin Luna, Kimberly Flores se habían acabado. Desde que dio inicio el reality de la cadena de Telemundo, los famosos han estado dando bastante de qué hablar, y es que entre peleas y discusiones ha surgido un triángulo amoroso entre la venezolana Alicia Machado, el actor Roberto Romano y la guatemalteca, Kimberly Flores, esposa del cantante de la Trakalosa, Edwin Luna. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ROBERTO ROMANO REGAÑANDO A ALICIA MACHADO. Archivado como: Alicia Machado nopal con espinas Roberto Romano