Alicia Machado apareció con un sensual bikini para deslumbrar a sus seguidores

Sin embargo, causó gran polémica al decir que se ve “vieja, gorda y deprimida”

Todo surgió a raíz de una pleitazo en las redes con la hija de Myrka Dellanos

Alicia Machado se tacha de gorda, vieja y deprimida en polémica foto.

Con todo y kilitos de más, la ex Miss Universo exhibió sus curvas desde una alberca para dejar a más de uno con la boca abierta.

Y es que la venezolana de 43 años de edad ha tenido algunas dificultades para mantenerse en un estado físico impecable.

Pero eso no fue impedimento para que una vez más presumiera tremendo cuerpazo en bikini.

En la imagen publicada desde Florida, Alicia Machado se destapó y desde una alberca hizo gala de sus encantos, posando de espaldas a la cámara y presumiendo tremenda pierna, trasero, cintura y pechonalidad en un auténtico derroche de sensualidad.

Sin embargo, la venezolana sorprendió a más de uno con el mensaje que acompañó a la postal, pues resultó increíble que se autopercibiera de la forma más negativa posible.

“Bueno, mi gente, aquí deprimida, ya vieja, gorda y eso que todavía no comienzo las pesas ni el spinning. Sorry, espero no ofender a nadie”, escribió Alicia Machado.

Ante esto, varias celebridades se expresaron al respecto.

“Espectacular”, le dijo Maribel Guardia.

“Jajajaja eres lo máximo amiga”, escribió Tatiana.

Joyce Giraud le comentó: “Mami, estás bella, así que nada de deprimida ni vieja”.

Y justo cuando más seguidores contradecían a Alicia Machado: “Tu mayor actitud es tu autenticidad”, “Igual te ves bella”, “Ánimo, yo también me siento vieja y sola, pero para todas hay un príncipe”, la venezolana reveló sus verdaderas intenciones.

“Me encanta ver como muchos siguen sin entender el humor negro que me caracteriza, Me siento que mejor”, se ley, dejando claro que el primer mensaje no es su sentir.

Aunque muchos en muestras de solidaridad aparentemente coincidieron con lo dicho por Alicia Machado…

Pero muchos otros la elogiaron: “Rico cu….”, “Bella como siempre”, “Eres un algodón de azúcar, princesa”, “Buena es que estás”, “Estás bien buena, yo te echaría uno bien rico…”, “Siempre divina”, “Increíble”, “Buenota te miras”, “Qué chula, mi amor”, “Estás rica mamasita”, “Mamasita, tienes lindas nal… mi amor”.

La raíz del polémico mensaje de Alicia Machado se debió a un conflicto que hubo en las redes con la mismísima Alexa Dellanos, hija de Myrka Dellanos.

Y es que Alicia Machado señaló a Alexa, argumentando que abusó del ‘bisturí’ en una imagen que publicó la hija de Myrka Dellanos.

“Pobre muchacha, en lo que pisa los 40, no me quiero imaginar el fenómeno en que se convertirá. Ojalá que lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que poco a poco se ha ido descubriendo, la manera en la que belleza se está desfigurando me da miedo. Que Dios la bendiga”, escribió públicamente.

Y para tratar de remediar la situación, Alicia Machado pidió disculpas en el programa Despierta América y dijo: “Le ofrezco una disculpa pública a Alexa si se sintió ofendida, pero con todo el amor de madre, porque también la conocí siendo una niña y todos la queremos a ella por añadidura por el respeto y el cariño que le tenemos a su mamá, simplemente es un consejo sano de una señora como yo que ha pasado por un quirófano 6 veces por un producto de malas prótesis”.