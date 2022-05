“Le digo que es el mismo formato, pero corregido y aumentado del que existía y empiezo a ver y está increíble. Empiezo a ver el casting y digo: ‘no mam…, a todos los conozco’ y me preguntaron que por quién votaba y con la mayoría me llevo bien, pero veo a La Machado y digo que por ella, pero dos meses antes de que acabara el reality”.

Por su parte, Laura Bozzo se sorprendió al enterarse que la venezolana lo había recibido, pues con ella no fue así: “Me recibe ella, toda empoderada, guapísima, dije que qué ching… que pude votar por ella, que me cae bien, aparte, es mi ‘carnalita’ del alma, que estaba de reina y que estaba ganando y me recibe así de ‘no mam…'”.

Sin dejar pasar mucho tiempo, Zerboni reveló que a los pocos segundos de haber dado como su favorita a Alicia Machado, todo un ‘ejército’ había invadido sus redes sociales: “Qué bueno, si no me hubieran colgado vivo. Corte A, entro a esta madr… (refiriéndose a La Casa de los Famosos) y veo a La Machado recibiéndome”.

A Mayeli Alonso tampoco le tocó ver a Alicia Machado

Cómodamente recostada, Mayeli Alonso reveló que tampoco a ellale tocó ver a la venezolana en ese momento, sino que fue antes. Salvador Zerboni comentó que Alicia Machado tenía el dinero que será del ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

“A mí siempre me caído bien ella, te voy a platicar algo: cuando yo me estaba divorciando (sin mencionar nuevamente el nombre de Lupillo Rivera), yo tenía un ching… de presión porque los medios estaban diciendo que yo había hecho un trío y que yo me había ido con el que había hecho el trío, y La Machado vio el chisme y le dijo a Lupillo que no le caían mal unos ‘cuernitos’ de vez en cuando”.