Alicia Machado encuentra nueva “enemiga” en La Casa de los Famosos

Se trata de la actriz Gaby Spanic

¿Por qué su enemistad? "Yo hago lo que se me pegue la gana". Después de que el cantante mexicano, Edwin Luna fuera por su esposa Kimberly Flores a La Casa de los Famosos, tal parece que Alicia Machado ya tiene una nueva enemiga, y es que tras la salida de la guatemalteca, la modelo venezolana ha encontrado una nueva "némesis" con la cual se la pasa discutiendo, y no, no se trata de Celia Lora, sino de su antes amiga Gaby Spanic. Fue hace unas semanas atrás cuando se dio a conocer la salida de Kimberly Flores, después de que su esposo Edwin Luna fuera por ella, afirmando que sus hijos y él la necesitaban de nuevo en casa. Tras esto, tal parece que ahora Alicia Machado, con quien tuvo fuertes encontronazos Kimberly durante todo el reality, ya ha encontrado una nueva persona con quien discutir. Tras la salida de Kimberly Flores ahora Alicia Machado tiene nueva enemiga en La Casa de los Famosos De acuerdo con un video publicado por la cuenta de Instagram @escandalo_o, se logra observar como la modelo venezolana, Alicia Machado arremetía en contra de su antes amiga Gaby Spanic, con quien a palabras de Alicia, llevaba más de 25 años de amistad pero que la actriz los había echado por la borda. En el video, el cual fue compartido el pasado 18 de septiembre aparece Gaby Spanic sentada en la mesa, mientras que Roberto Romano y Celia Lora se encontraban a su lado, posteriormente, se ve como la actriz comienza a hablar con la venezolana, afirmando que la decisión de salvar a la hija de Alex Lora de la eliminación no tenía nada que ver con ella.

“Yo me porto como se me dé la gana”; Alicia Machado encuentra una nueva enemiga de La Casa de Los Famosos “Mira Alicia”, comienza Gaby Spanic, la nueva “enemiga” de Alicia Machado en La Casa de los Famosos, “Yo no tengo nada personal con la decisión de ayer, yo creo que aquí nadie tiene la necesitad y obligación de salvar a nadie, yo no quiero que tú te lo tomes a personal ni mucho menos, pero tu actitud no es la más favorable”. Posteriormente a esto, Alicia Machado no se quedó callada y arremetió en contra de la protagonista de varias telenovelas mexicanas: “Ajá, ajá, yo me porto como que se me dé la gana”, a lo que Gaby vuelve a repetir que ella una vez más no tenía nada en contra de nadie: “Yo fui líder y yo no hice esto porque tengo algo en contra de alguien”, tras esto, Celia Lora interviene y le dice a la actriz que “no se lo tome a personal” y que ya mejor “no le haga caso”.

“Gaby no tomó la mejor desición”; Alicia Machado encuentra una nueva enemiga de La Casa de Los Famosos Sin embargo estas palabras no sirvieron para calmar a Gaby Spanic, quien se encontraba ya muy molesta por la actitud que estaba tomando Alicia Machado en contra de ella, repitiendo que la verdad no hizo nada de eso porque estuviera en contra de ella, a lo que una vez más la hija de Alex Lora argumenta que la venezolana siempre era así: “Primero te trata así y después viene a ti como si nada, decídete, eres o no eres”. Ante este video, muchos seguidores de la cuenta de Instagram de escandalo_0 comenzaron a llegar, afirmando que en esta ocasión la desición que había tomado Gaby de salvar a Celia Lora en lugar de Alicia no había sido la mejor: “Celia se está muriendo de la risa para sus adentros, sabe que ella en el lugar de Gaby jamás la hubiera salvado. Gaby cometió error, ni se da cuenta que Celia habla de ella a sus espaldas. Y Alicia tiene derecho en molestarse”.

¿Por qué se originó esta pelea? Alicia Machado encuentra una nueva enemiga de La Casa de Los Famosos Como se mencionó unas líneas arriba, esta nueva rivalidad entre Gaby Spanic y Alicia Machado se originó después de que Gaby se convirtió en líder de La Casa de los Famosos, dándole inmunidad y el poder de elegir a una integrante para salvarlo de la nominación, entre ellas se encontraban Celia Lora y Alicia Machado y la actriz de telenovelas decidió usar su comodín para salvar a la hija de Alex Lora, lo cual causó gran indignación en la ex Miss Universo. De acuerdo con el portal INFOBAE, y con la misma Alicia Machado, antes de entrar al reality ya se había puesto de acuerdo con Gaby, pactando que ambas se iban a ayudar para continuar el mayor tiempo posible dentro del concurso, sin embargo, Spanic decidió usar su voto para salvar a Celia Lora, quien desde hace unos días mantiene una gran enemistad con Alicia.

Antes eran amigas; Alicia Machado encuentra una nueva enemiga de La Casa de Los Famosos El portal también informó que durante una conversación con el cantante Pablo Montero y Cristina Eustace, Alicia Machado expresó su enojo e indignación ante la situación por la que estaba pasando con su ahora enemiga, Gaby Spanic, a quien consideraba una gran amiga desde hace ya varios años y por lo cual se encontraba muy molesta con ella: "Yo sé porque lo hizo, yo conozco a Gabriela mejor que todos ustedes juntos. Yo conozco a Gabriela, la conozco muy bien. Fue una salida muy inteligente, pero ella no me quiere aquí en esta posición. Una de las dos va a brillar, y va a ser ella", comentó. Alicia sostiene que Celia solo se acercó a Gaby para manipularla y ganarse su voto con el que la hija de Alex Lora consiguió la inmunidad, mientras que la venezolana tendrá que ser salvada por los televidentes.

Pablo Montero rompe en llanto tras su discusión con Celia Lora en La Casa de los Famosos Llora frente a las cámaras. El cantante mexicano, Pablo Montero rompe en llanto después de la discusión que tuvo con Celia Lora durante el reality de la cadena de Telemundo La Casa de Los Famosos. El también actor en su confesión afirma que él siempre había sido una persona impulsiva, pero que con el pasar del tiempo lo hizo madurar y cambiar, ¿Qué estará pasando? En una de las más recientes peleas estuvo inmiscuido el cantante de música mexicana Pablo Montero, quien rompió en llanto en el cuarto de confesiones después de la fuerte discusión que tuvo con la hija del guitarrista Alex Lora, en donde fue llamado de todo un poco, dándole fuertemente en su ego.

Lo llamó pende$%& De acuerdo con varios sitios, entre ellos El Diario NY, el mexicano y Celia Lora, quien se ha caracterizado por ser una mujer con un fuerte carácter, quiso echarle en cara a la también actriz los múltiples problemas y escándalos que ella tuvo, provocando una gran molestia en Celia, quien no dudó en responderle a Pablo sin ningún "pelo en la boca". El portal informa que tras esto, Celia Lora se fue en contra de Pablo Montero, llamándolo "pendej…." y que no se sabía siquiera el himno nacional de su país. Tras este "golpe bajo", la discusión no se pudo postergar aún más, provocando que varios de los integrantes de la casa fueran a romper con la tensión que se estaba formando.

"A ella le encanta humillar"; dice Pablo Montero Posteriormente, en un video publicado por la cuenta de Telemundo Realities, se ve como el mexicano le comenta a Gaby Spanic que a Celia Lora le encantaba humillar a las personas: "A ella le encanta humillar a las personas cuando en realidad nunca la ha sufrido ni la ha batallado, no ha pasado hambre ni nada de esas cosas para llegar a donde uno está". Tras estas declaraciones y la pelea que tuvo con Celia Lora, el cantante mexicano Pablo Montero se sinceró en el cuarto de confesiones y rompió en llanto después de que la hija del músico Alex Lora le faltara al respecto de esa manera, comentando que no era la primera vez que lo hacía, ni con él, ni con otros miembros de la casa:

Todo tiene un límite "Yo creo que todo tiene un límite, ya te lo había comentado que alguna vez me faltó al respeto Celia, me dijo un viernes, es que no seas pendej… y yo me lo temé así, no me voy a estacionar o a encasillar con eso y meterme a una discusión cuando ya sé cómo se ha portado con las demás personas y mejor la ignoré y seguí con lo mío", comentó el cantante mexicano. En el video, el cual fue compartido por la cuenta de Instagram de @lalenguateve, se ve como Pablo Montero rompió en llanto y se sinceró ante la discusión que tuvo con su compañera de reality Celia Lora, afirmando que ella no sabía nada respecto a él: "Ella no sabe ni siquiera lo que hago, ni le estoy diciendo, va hasta al cuarto a burlarse de mí".