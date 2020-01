Página

Alexa presume su impresionante figura

La destrozan en redes sociales

Ex Miss Universo entra al debate

Vaya polémica que se ha desatado en las redes sociales por una foto que publicó Alexa, la hija de Myrka Dellanos, en la que hasta la ex miss universo, Alicia Machado criticó y todo por culpa de las fenomenales curvas que lució la hija de la periodista.

La publicación ha tenido tantas críticas de seguidores y no seguidores, que hasta la misma venezolana Alicia Machado decidió entrar en el debate sobre el cuerpo de la hija de Myrka Dellanos, ya que le critican que sus curvas no son producto de la naturaleza, sino del bisturí.

Lo que sí es verdad, es que la fotografía ha causado tanto impacto, debido a la marcada y hasta exagerada cintura que se le ve a la exuberante Alexa, además de su definida cadera y enorme trasero que presume, que no ha dejado nada contenta a Alicia Machado.

La imagen fue publicada a través de la cuenta personal del programa @sueltalasopatv y que hasta el momento tiene más de 13 mil reacciones de me gusta y más de mil 700 comentarios, entre ellos los de Alicia Machado.

Y es que la polémica no está para menos, ya que la hija de Myrka Dellanos, desató la lujuria y las más bajas pasiones del público masculino con tremendo bikini que lució para la lente.

En la imagen se puede ver a Alexa de pie, luciendo un bikini dorado y en una pose que deja ver lo delineada que está su figura: su cintura, cadera, pompis y lo enorme de sus pechos, por lo que nadie dudó de criticarla, incluida Alicia Machado.

Uno de los primeros comentarios que cayó a la cuenta de Instagram fue el siguiente: “Con operaciones cualquiera tiene curvas”, y con este textual comenzó la polémica que encabezó la ex miss universo Alicia Machado.

De pronto apareció la ex miss universo y encendió la red con su comentario: “Pobre muchacha en lo que pise los 40’s no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá, ojalá lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que poco se ha ido descubriendo, la manera en la que belleza se esta desfigurando me da miedo. Qué Dios la bendiga”.

Este textual de Alicia Machado provocó la reacción de cientos de personas quienes unieron su respuesta al comentario de la venezolana, por lo que no dejaron de atacar a Alexa.

Una de las respuestas al comentario de Alicia Machado fue el siguiente: “@machadooficial y lo peor es que dicen fenomenales curvas, cuándo entenderán que cada cosa que se publica tiene un impacto sobre muchas vidas, ¿Qué ejemplo le están dando a la nueva generación de niñas? ¡Que esto es algo normal? No me parece”, dijo una mujer.

Y otra también le comentó a la ex miss universo: “@machadooficial escribiste por todo el año, qué pena una niña y tenga tantas cirugías cuando le toquen de verdad y las necesite tendrá que pagármela a mi”.