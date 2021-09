Alicia Machado revela sorprendente noticia

Su hija sufrió una muerte muy cercana para ella

Confiesa que a pesar de eso su pequeña es muy fuerte "Era muy buena persona". La ex Miss Universo, Alicia Machado confiesa en La Casa de Los Famosos que su pequeña hija sufrió una muerte muy lamentable y cercana para ella, después de que se diera a conocer el derrumbe del edificio en Surfside, Florida, el cual le costó la vida a casi 98 personas y conmocionó a todo un país. Fue el pasado mes de junio cuando se dio a conocer un terrible hecho que alertó a todos los ciudadanos de los Estados Unidos, el colapso de un edificio en Miami, el cual dejó una cifra de más de 90 muertos y cientos de heridos, durante ese momento, el gobierno prometió llegar "hasta el fondo" y descubrir qué fue lo que pasó en el lugar. Se sinceran en La Casa de los Famosos Ante este trágico hecho, Alicia Machado contó durante el reality show La Casa de los Famosos una impactante noticia, al revelar que su hija de 13 años sufrió una lamentable muerte de una persona muy cercana para ella durante este derrumbe, algo que a palabras de la artista, le afectó muy fuerte a su primogénita. Como es ya bien sabido, durante todo este concurso, los participantes han abierto su corazón y sus pensamientos en muchos ocasiones, ya sea frente a una cámara, la cual está grabando todo durante 24 horas, o a sus mismos compañeros, sorprendiéndonos a todos las tremendas confesiones que hacen algunos famosos, tal es el caso de Verónica Montes, quien sostuvo que tenía una "relación bastante especial" con Rafael Amaya.

Alicia Machado confiesa que su hija sufrió una muerte muy cercana Sin embargo, una de las que más han dado de que hablar y no solo por sus actitudes y su forma tan particular de decir las cosas de frente, sino también por la sinceridad que muchas veces ha mostrado a alguno de sus compañeros. Se trata de Alicia Machado, quien en una reciente platica confesó que su hija había pasado por la muerte de una persona bastante cercana para ella. De acuerdo con el portal People en español, la ex Miss Universo reveló en una conversación que tuvo con la actriz mexicana Gisella Aboumrad que la tragedia del colapso del edificio de Miami, Florida, había afectado fuertemente la vida de su hija de 13 años de nombre Dinorah, al confesar que una ser querido había muerto durante ese derrumbe.

“Era muy bella persona”; Alicia Machado confiesa que su hija sufrió una muerte muy cercana Durante su plática con esta conocida artista mexicana, la modelo venezolana, Alicia Machado confesó que se trataba del padre de una de las más cercanas amigas de su hija, familia que Dinorah frecuentaba mucho: “El papá de una de sus mejores amigas, una persona muy bella y con el que mi hija pasó varios días del padre con ellos, murió en el edificio que se cayó”. Tras esta gran confesión, la actriz de varias telenovelas mexicanas entre ellas Una familia con suerte, Hasta que el dinero nos separe, entre otras producciones, confesó que su hija inclusive frecuentaba mucho el edificio que se derrumbó, a tal grado de que pasaba varias noches de visita con su amiga: “Mi hija se la pasaba durmiendo ahí”.

Cuenta sus problemas a raíz de la pandemia; Alicia Machado confiesa que su hija sufrió una muerte muy cercana Alicia Machado contó en La Casa de los Famosos que tanto ella como su hija, han pasado por momentos muy complicados últimamente, confesando que había sido un año muy difícil para ambas, ya que no solamente la pandemia les afectó sino también diversos factores, entre ellos los económicos, provocando que incluso se mudaran de residencia: “Yo estaba viviendo en California y nos vamos en diciembre, en marzo comienza la pandemia, en un colegio nuevo, en una casa nueva, o sea, fue un año bien difícil para mi hija y para mí porque uno como jefe de familia trata de resolver los temas económicos, profesionales, de la casa y de dar seguridad, todo”, comenzó la venezolana.

“Mi hija es muy madura y fuerte”; Alicia Machado confiesa que su hija sufrió una muerte muy cercana “Pero, por otro lado, cosas que le afectaron que yo no puedo evitar porque pues, ¿qué hacía?, o sea no me mudé a Miami por capricho, me tenía que mudar de California por miles de razones, entre ellas un tema económico”, se sinceró la ex Miss Universo, Alicia Machado durante su plática con la actriz mexicana Gisella Aboumrad. Para finalizar, ella contó que su hija, a pesar de haber pasado por esta muerte tan cercana para ella seguía siendo una niña muy fuerte: “Dios me bendijo a mí con esa niña de verdad que mi muchachita es bien dulce, buena niña, es buena como el pan, es nombre. Ella me entiende a mí. Ella se sienta a darme consejos y todo. Es bien madurita mi hija para su edad, tan linda”, finalizó.

¡Rompen amistad de 25 años! Alicia Machado devastada por ‘traición’ de Gaby Spanic en ‘La Casa de los Famosos’ “Yo hago lo que se me pegue la gana”. Después de que el cantante mexicano, Edwin Luna fuera por su esposa Kimberly Flores a La Casa de los Famosos, tal parece que Alicia Machado ya tiene una nueva enemiga, y es que tras la salida de la guatemalteca, la modelo venezolana ha encontrado una nueva “némesis” con la cual se la pasa discutiendo, y no, no se trata de Celia Lora, sino de su antes amiga Gaby Spanic. Fue hace unas semanas atrás cuando se dio a conocer la salida de Kimberly Flores, después de que su esposo Edwin Luna fuera por ella, afirmando que sus hijos y él la necesitaban de nuevo en casa. Tras esto, tal parece que ahora Alicia Machado, con quien tuvo fuertes encontronazos Kimberly durante todo el reality, ya ha encontrado una nueva persona con quien discutir.

Alicia Machado tiene nueva enemiga en La Casa de los Famosos Gracias a un video publicado por la cuenta de Instagram @escandalo_o, se logra observar como la modelo venezolana, Alicia Machado arremetía en contra de su antes amiga Gaby Spanic, con quien a palabras de Alicia, llevaba más de 25 años de amistad pero que la actriz los había echado por la borda. En el video, el cual fue compartido el pasado 18 de septiembre aparece Gaby Spanic sentada en la mesa, mientras que Roberto Romano y Celia Lora se encontraban a su lado, posteriormente, se ve como la actriz comienza a hablar con la venezolana, afirmando que la decisión de salvar a la hija de Alex Lora de la eliminación no tenía nada que ver con ella.

“Yo me porto como se me dé la gana” “Mira Alicia”, comienza Gaby Spanic, la nueva “enemiga” de Alicia Machado en La Casa de los Famosos, “Yo no tengo nada personal con la decisión de ayer, yo creo que aquí nadie tiene la necesitad y obligación de salvar a nadie, yo no quiero que tú te lo tomes a personal ni mucho menos, pero tu actitud no es la más favorable”. Posteriormente a esto, Alicia Machado no se quedó callada y arremetió en contra de la protagonista de varias telenovelas mexicanas: “Ajá, ajá, yo me porto como que se me dé la gana”, a lo que Gaby vuelve a repetir que ella una vez más no tenía nada en contra de nadie: “Yo fui líder y yo no hice esto porque tengo algo en contra de alguien”, tras esto, Celia Lora interviene y le dice a la actriz que “no se lo tome a personal” y que ya mejor “no le haga caso”.

¿Por qué se originó esta pelea? Como se mencionó unas líneas arriba, esta nueva rivalidad entre Gaby Spanic y Alicia Machado se originó después de que Gaby se convirtió en líder de La Casa de los Famosos, dándole inmunidad y el poder de elegir a una integrante para salvarlo de la nominación, entre ellas se encontraban Celia Lora y Alicia Machado y la actriz de telenovelas decidió usar su comodín para salvar a la hija de Alex Lora, lo cual causó gran indignación en la ex Miss Universo. De acuerdo con el portal INFOBAE, y con la misma Alicia Machado, antes de entrar al reality ya se había puesto de acuerdo con Gaby, pactando que ambas se iban a ayudar para continuar el mayor tiempo posible dentro del concurso, sin embargo, Spanic decidió usar su voto para salvar a Celia Lora, quien desde hace unos días mantiene una gran enemistad con Alicia.