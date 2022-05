“Qué buscar una pareja este, cada vez con los años se va haciendo más difícil. Este uno se va volviendo un poco más exigente, y más cuando uno tiene hijas e hijos y no es tan fácil meter a cualquiera en tu vida. Bueno, primero que todo, el valor de la lealtad, no, el valor de la lealtad para mí es muy importante en todas mis relaciones en general”.

Alicia Machado Chispa: ¿Qué consejos le das a las mujeres que han sido engañadas y que se sienten desanimadas?

“Siempre todas las mujeres y me incluyo, todas hemos tenido buenas y malas experiencias en el amor. Pero de eso se trata. Se trata de no perder nunca, nunca, la ilusión del amor. El amor yo creo que sí llega. Yo creo que la plataforma Chispa me permite que personas que están en diferentes lugares de Estados Unidos y a lo mejor personas que están pensando que ya no tienen pues la esperanza de volver a encontrar el amor, puedan suscribirse a Chispa”.

"Y quien sabe, a lo mejor hay otra persona del otro lado de Estados Unidos o de cerca de tu ciudad o cerca de ti, que piensa igual que a lo mejor los 2 se unen y cambian de opinión. No, yo creo que nunca hay que cerrarse al amor, nunca. Y menos si hay una plataforma como Chispa que te da la opción de conocer personas, porque bueno, antes era difícil".