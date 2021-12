Ante esta situación la ex Miss Universo aprovecho la llegada de su cumpleaños 42 para festejarse con una foto donde esta posando frente al espejo, portando una bata blanca. Pero lo destacado fue que dejó al descubierto uno de sus pechos solo tapado por el brazo que levanto para tomar la selfie.

“¡Cuando sin motivo ni razón te sientes hermosa! Buenas noches a mis amores, ¡mis maliciosos! Mi energía continúa en el renacer que viene con cumplir un año más o un año menos para dejar atrás lo que te aletargaba. Happy birthday to me”, escribió en su red social.

Con el pretexto del cumpleaños de Alicia, Roberto Romano, a quien la venezolana conoció en La Casa de los Famosos no dudó en compartir a través de su cuenta de Instagram una imagen donde está besando la cabeza de Alicia y una tierna frase para celebrar que cumpliera años: “Que lo cumplas feliz, love you (te amo)”, fueron las palabras de Romano.

“Que señora tan congruente”; Alicia Machado en su cumpleaños aparece desnuda

A través de la cuenta de Chisme No Like compartieron la imagen de Alicia Machado posando semi desnuda frente a su espejo, cautivando a sus seguidores, pero hubo quienes no les agradó que la ganadora del reality de Telemundo apareciera de esa manera. Sin duda fueron comentarios de sus haters.

“Cómo siempre la musa corriente”, “Debería de comprar un teléfono de mejor gama porque las fotos no tienen buena calidad”, “está es la que juzgaba y criticaba a la Kim, por andar enseñando en la casa. Que señora tan congruente”, “Y tanto que habla de Kim y Cristiana. Y estar con su hija. Alicia ya se ti acabo el tempo para esas cosas”, “La verdad no tiene mucho para enseñar, mejor no hubiera enseñando”, fueron algunos comentarios.