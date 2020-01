Página

Alicia Machado aparece en diminuta tanga y alborota a sus fans

Demuestra que desea recuperar su figura ene este 2020

Luce radiante en una alberca de Miami, Florida

Alicia Machado tanga, presume trasero. Alicia Machado inició el año con toda la actitud de mejorar y vaya que lo quiere lograr, mediante un video que publicó recientemente en redes sociales, la ex miss universo mostró los grande avances que lleva para tener una figura de envidia, para ello se dejó ver con tremenda tanga que puso a temblar a más de uno.

La bella venezonala no tuvo el menor reparo y dejó volar la imaginación de sus seguidores con una diminuta tanga con la demostró no tener la menor vergüenza.

A través de las redes sociales Alicia Machado presumió que ha logrado grandes avances para mejor su figura y recuperar el esplandor que tuvo cuando fue ganadora del certamen más importante del universo.

VEA EL VIDEO AQUÍ

Fue a través de las redes sociales que la venezolna colgó un video de su recuperada figura en su cuenta personal de Instagram @machadooficial, desde Miami Beach, Florida, en Estados Unidos.

Hasta la mañana de este sábado la publicación de la venezolana había alcanzado alrededor de 138 reproducciones y más de 633 comentarios de sus fans.

Aunque ya no luce tan definida como hace años, la ex miss universo puede presumir de un enorme trasero que con su diminuta tanga enloqueció a muchos de sus seguidores.

En el video, la Machado camina a la orilla de una alberca, con el sol impresionante, y después de manera lenta y sexy se mete a ella no sin antes voltear a la cámara y dejar ver sus tremendas piernas.

De inmediato la gente quiso opinar al respecto y subieron toda clase de comentarios, de aliento, cachondos, y hasta de uno que otra crítica contra la exuberante mujer.

Dentro de la publicación, la famosa modelos dejó colgado un mensaje lleno de propósitos y buenas vibras: “Viernes para mostrar los avances del mes #january2020. No te detengas, lo que una vez lograste siempre lo volverás a conseguir. Feliz fin de semana”.

Uno de los primeros comentarios que recibió fue el siguiente: “No escuche estas personas que solo miran los negativo, te miras hermosa y muy natural, esos envidioso lo que están acostumbrados a mirar dos pelotas mal puesta delante y una detrás”.

De manera inmediata Alicia Machado le respondió: “Mi reina aunque nadie me crea, no te imaginas lo feliz que me siento con mi cuerpo en este momento de mi vida, en comparación como me sentía a los 19 años. Solo quienes han superado una gran vergüenza y recuperado su amor propio lo pueden entender”.

Una persona le reconoció su cuerpo natural y le escribió: “Mejor natural que con cirugías, love it”, a lo que la ex reina de belleza le aclaró: “No sé de donde sacas todo ese repertorio de cirugías. Tengo tres reducciones de seno, el ejercicio es la ley”.

Fue entonces que una persona en tono de burla y crítica dejó caer su comentario: “Jajaja chamo si fuera cirugía, creo que no se viera el cuerpo tan matao que lo tiene. Malos hábitos alimenticios sí te creo y por la edad ya no es una chamita”.

Otros de los comentarios que se hicieron fueron para destacar su enorme retaguardia: “Qué bonitas pompas”, “qué buena estas mi amor”, “qué rico cul…”, “pinchis nalgotas2, fueron algunos de los comentarios más candentes que recibió la ex miss universo.