View this post on Instagram

En tiempos de #coronavid19 caminar 🚶‍♀️ y dejar de pensar 🤔 será la mejor terapia ? Me siento tan enojada estoy tan enojada , solo de imaginar que por culpa de nosotros estamos en esta situación ? Los amo #fuertes comprometidos responsables! Bendiciones 🥰😡🦠🙏🏻☀️